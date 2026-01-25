Μετά τη Σίτι ήταν η σειρά της Άρσεναλ να πέσει θύμα της Γιουνάιτεντ του Κάρικ! Οι «Κόκκινοι» επικράτησαν 3-2 στο Λονδίνο, βρέθηκαν στην τετράδα και έβαλαν την ομάδα του Πεπ στο... κόλπο.

Το οχυρό Εmirates... έπεσε για πρώτη φορά φέτος και η Γιουνάιτεντ του Κάρικ ήταν η αιτία! Οι «Κόκκινοι» μετά τη νίκη επί της Σίτι, πέτυχαν ακόμα ένα τεράστιο τρίποντο, επικράτησαν 3-2 της Άρσεναλ και πάτησαν τετράδα. Αντίθετα, οι Λονδρέζοι αισθάνονται πλέον την καυτή ανάσα της ομάδας του Πεπ, αφού βρέθηκαν στο +4. Τρομερό δίδυμο Μαγκουάιρ - Μαρτίνες, σούπερ το γκολ νίκης του Κούνια.

Η Γιουνάιτεντ μόνο ικανοποιημένη ήταν από την εικόνα στο α' μέρος, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι. Η Άρσεναλ μπήκε δυνατά, είχε τον πλήρη έλεγχο και πίεζε ψηλά, δείχνοντας αποφασισμένη να επιβάλει τον ρυθμό της. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, ο αγώνας έχανε τη ζωντάνια του, μέχρι τη στιγμή που ο Μαρτίνες άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους. Στο 29ο λεπτό ο Οντεγκααρντ έκανε το σουτ, ο Τίμπερ προσπάθησε να βρει την μπάλα και από τα πόδια του Αργεντινου η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Το γκολ αυτό λειτούργησε ως αφύπνιση για τη Γιουνάιτεντ. Παρότι ο Φερνάντες σπατάλησε δύο σημαντικές ευκαιρίες από λάθη της άμυνας, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την πίεση. Στο 37 το μεγάλο λάθος του Θουμπιμέντι έδωσε την ευκαιρία στον Μπουμό να το εκμεταλλευτεί, να περάσει τον Ράγια που βρισκόταν εκτός θέσης και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η Άρσεναλ δεν κατάφερε να ξαναβρεί τον ρυθμό της. Η έλλειψη ψυχραιμίας ήταν εμφανής και το σφύριγμα της λήξης του ημιχρόνου ήρθε μάλλον ως ανακούφιση για τους γηπεδούχους. Τρομερό το ξεκίνημα για τη Μάντσεστερ, αφού στο 51ο λεπτό ήρθε το δεύτερο γκολ με τον Ντόργκου. Ο Δανός βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, έπιασε απίθανο βολέ με την μπάλα να χτυπάει πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και να καταλήγει στα δίχτυα. Τέσσερις (!) αλλαγές έκανε στο 58' ο Αρτέτα, αφού η ομάδα του ήταν κάκιστη τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι. Γουάιτ, Γιόκερες, Εζε και Μερίνο μπήκαν στο ματς, έδωσαν ώθηση και έβαλαν δύσκολα στους φιλοξενούμενους.

Στο 83' η Άρσεναλ πλησίασε στο γκολ, αλλά το σουτ του Σάκα εξουδετέρωσε ο Λάμενς. Ωστόσο, ένα λεπτό αργότερα ήρθε η ισοφάριση. Ακόμα ένα κόρνερ από την Άρσεναλ, ακόμα ένα γκολ! Ο Λάμενς έχασε την μπάλα στην έξοδο και ο Μερίνο προ κενής εστίας ισοφάρισε προτού ο Σέσκο τη διώξει. Το Λονδίνο όμως... πάγωσε ξανά, αφού τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κούνια με ένα εντυπωσιακό σουτ σημάδεψε τη γωνία και πέτυχε το 3-2.