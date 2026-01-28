Μετά από 3,5 χρόνια στο Στάμφορντ Μπριτζ, ο Ραχίμ Στέρλινγκ έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ελεύθερος να βρει την επόμενή του ομάδα είναι ο Ραχίμ Στέρλινγκ, που αποδεσμεύτηκε από την Τσέλσι μετά από 3,5 χρόνια και 19 γκολ & 15 ασίστ σε 81 συμμετοχές με την μπλε φανέλα.

Ο 31χρονος εξτρέμ είχε συμβόλαιο έως το 2027 με τους Λονδρέζους αλλά εδώ και ενάμιση χρόνο είχε χάσει τη θέση του στην ομάδα, με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί δανεικός στην Άρσεναλ τη σεζόν 2024/25 και να μην παίξει ούτε σε ένα ματς φέτος. Ο Στέρλινγκ έβγαζε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, με τους Μπλε να ξεφορτώνονται ένα τεράστιο συμβόλαιο και έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν υπολογιζόταν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός έχει περάσει στο παρελθόν και από Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας εκπροσωπήσει την... αφρόκρεμα της Premier League, με την επόμενη μέρα της καριέρας του να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. «Ευχαριστούμε τον Ραχίμ για τη συμβολή του όσο ήταν παίκτης της Τσέλσι και του ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο στάδιο της καριέρας του», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της Τσέλσι.