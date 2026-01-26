Η Νότιγχαμ Φόρεστ φουλάρει για την απόκτηση ενός ακόμα σέντερ φορ, αφού προσέφερε 40 εκατομμύρια ευρώ στην Κρίσταλ Πάλας για την απόκτηση του Ζαν-Φιλίπ Ματετά.

Γερό μπάσιμο για την απόκτηση του Ζαν-Φιλίπ Ματετά από τη Νότιγχαμ Φόρεστ! Την ώρα που στην Ιταλία έκαναν λόγο για έντονο φλερτ του Γάλλου επιθετικού με τη Γιουβέντους, οι Reds μπήκαν σφήνα στην υπόθεση με επίσημη πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Κρίσταλ Πάλας.

Παρά την προσθήκη του υψηλόσωμου Ιταλού φορ, Λορέντσο Λούκα, η Νότιγχαμ Φόρεστ ποντάρει σε μια εγκεκριμένη λύση για τη θέση του σέντερ φορ, θέλοντας να εκμεταλλευτεί τις τάσεις φυγής του ποδοσφαιριστή από το Λονδίνο.

Το «Athletic» μάλιστα συμπληρώνει πως οι προσωπικοί όροι και το θέμα του συμβολαίου δεν αναμένεται να αποτελέσουν εμπόδιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η μεταγραφή βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Η Κρίσταλ Πάλας άλλωστε έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να πουλήσει τον Ματετά τον Ιανουάριο για κάτω από 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κομβικό ρόλο θα παίξει και το αν θα καταφέρει να καλύψει το κενό του μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.

Θυμίζουμε πως τη φετινή σεζόν ο 28χρονος Γάλλος σέντερ φορ έχει ξεκινήσει βασικός και στις 23 αγωνιστικές της Premier League για τους Αετούς με απολογισμό οκτώ γκολ.