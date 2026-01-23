Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Ιταλού σέντερ φορ, Λορέντσο Λούκα, στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η ενίσχυση που αναζητούσε η Νότιγχαμ Φόρεστ για την επιθετική της γραμμή έφτασε, με τον Λορέντσο Λούκα να αφήνει την Ιταλία και τη Νάπολι προκειμένου να αγωνιστεί στο City Ground.

O 25χρονος φορ αγωνιζόταν στους Παρτενοπέι ως δανεικός από την Ουντινέζε, με την ομάδα του Αντόνιο Κόντε να αγοράζει εντέλει τον ποδοσφαιριστή από τους Φριουλιάνι και να τον παραχωρεί άμεσα με νέο δανεισμό στον αγγλικό σύλλογο.

Ο Λούκα μέτρησε δύο γκολ σε 23 συμμετοχές στον ιταλικό Νότο τη φετινή σεζόν και θα δοκιμάσει για δεύτερη φορά την τύχη του στο εξωτερικό, καθώς τη σεζόν 2022/23 είχε πάει δανεικός από την Πίζα στον Άγιαξ. Σημειώνεται πως η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη διατηρεί οψιόν αγοράς ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον ποδοσφαιριστή το καλοκαίρι, με τον διεθνή επιθετικό να ευελπιστεί πως θα βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Σον Ντάις, σε σχέση με εκείνον που λάμβανε από τον Κόντε.

Welcome to Nottingham Forest, Lorenzo Lucca! ✍️ January 23, 2026