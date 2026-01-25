Η Λίβερπουλ αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της Τότεναμ και να κρατήσει τον Άντι Ρόμπερτσον, σε μια εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει και το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα.

Στο Μέρσεϊσαϊντ φαίνεται πως θα παραμείνει τελικά ο Άντι Ρόμπερτσον, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει και το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα. Σύμφωνα με τους «Times», παρά τις συζητήσεις μεταξύ Λίβερπουλ και Τότεναμ για τη μεταγραφή του Σκωτσέζου, οι Reds αποφάσισαν να κάνουν πίσω και να αποχωρήσουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Λόγω της όλο και αυξανόμενης πίεσης ο Τόμας Φρανκ είχε ζητήσει από τη διοίκηση ενίσχυση στην αμυντική γραμμή, με τους Spurs να δηλώνουν πρόθυμοι να καταβάλουν έως και επτά εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του έμπειρου αριστερού μπακ.

Αν και οι Reds εξέτασαν την πρόταση καθώς και τις εναλλακτικές επιλογές που θα μπορούσαν να καλύψουν το κενό του Ρόμπερτσον, στο τέλος αποφάσισαν να την απορρίψουν.

Το δημοσίευμα προσθέτει πως η Λίβερπουλ επεξεργάστηκε το ενδεχόμενο επιστροφής του Τσιμίκα από τον δανεισμό του στη Ρόμα, πράγμα που είχε επιβεβαιώσει και ο τεχνικός διευθυντής των Ρωμαίων, Ρίκι Μασάρα. Μένει πλέον να φανεί αν αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει πράγματι τον Έλληνα αριστερό μπακ, ο οποίος μέχρι πριν μερικές ώρες παρουσιαζόταν καθ'όδον για το Μέρσεϊσαϊντ.