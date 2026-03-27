Ο Κλοπ αποκάλυψε τον πρώτο διάλογο με τον Σαλάχ: «Σε ποια θέση θα με βάλεις; Εκεί παίζει ο Μανέ»

Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για την πρώτη συζήτηση που είχε με τον Σαλάχ μόλις εκείνος έφτασε στη Λίβερπουλ και τις ανησυχίες του Αιγυπτίου.

Ο Γιούργκεν Κλοπ επέστρεψε στο «Άνφιλντ» για έναν φιλανθρωπικό αγώνα παλαιμάχων κι έκανε μια αναδρομή στη συνεργασία του με τον Μο Σαλάχ, με αφορμή την επικείμενη αποχώρηση του Αιγύπτιου σταρ από τη Λίβερπουλ.

Ο Γερμανός κόουτς αποκάλυψε μάλιστα το παρασκήνιο της γνωριμίας τους το 2017 και τις αρχικές ανησυχίες που είχε ο «Φαραώ» με την έλευσή του στους Reds.

Σύμφωνα με τον Κλοπ, ο Σαλάχ δεν ήταν απόλυτα σίγουρος για τη θέση του στην ενδεκάδα. «Όταν υπογράψαμε μαζί του, με ρώτησε: "Σε ποια θέση θα με βάλεις;". Του απάντησα "στη δική σου, στο δεξί φτερό". Τότε εκείνος απόρησε: "Μα εκεί παίζει ο Σαντιό Μανέ!"», είπε χαρακτηριστικά ο Κλοπ. Στη συνέχεια ο Γερμανός τεχνικός πρότεινε το να μετατοπιστεί ο Μανέ στα αριστερά, με τον Σαλάχ να ανησυχεί στη συνέχεια ότι θα χάσει τη θέση του από τον Κοουτίνιο! «Ήταν πραγματικά αγχωμένος για το αν θα έπαιζε», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, ο Κλοπ πήρε θέση και για τις φήμες που τον ήθελαν να προτιμά τότε τον Γιούλιαν Μπραντ αντί του Σαλάχ. Παρότι υπήρξαν επαφές με 7-8 εξτρέμ, ο ίδιος τόνισε πως η Λίβερπουλ έπρεπε να ποντάρει στον Αιγύπτιο και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε πανηγυρικά.