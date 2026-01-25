Τσιμίκας: Προς επιστροφή στην Λίβερπουλ
Εδώ και μέρες ακουγόταν έντονα πως η Λίβερπουλ σκέφτεται όλο και πιο σοβαρά το ενδεχόμενο να φέρει πίσω στο «Άνφιλντ» τον Κώστα Τσιμίκα από τη Ρόμα ειδικά μετά την έντονο ενδιαφέρον της Τότεναμ να αποκτήσει τον Ρόμπερτσον.
Ο έγκριτος ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκάλυψε ότι πράγματι οι δύο ομάδες έχουν έρθει σε συμφωνία και η επαναφορά του διεθνή στους Reds είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί άμεσα σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο «X», ο Ρίκι Μασαρά, τεχνικός διευθυντής της Ρόμα επιβεβαίωσε πως ο ιταλικός σύλλογος έχει συζητήσει με την Λίβερπουλ για την επιστροφή του Τσιμίκα.
Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν ήταν εδώ και καιρό στα βασικά πλάνα του Γκασπερίνι και σύμφωνα με πληροφορίες και ο ίδιος είναι θετικός στο να επιστρέψει στην ομάδα του Σλοτ.
🚨🇬🇷 AS Roma have already agreed to let Kostas Tsimikas leave the club and return to Liverpool next week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2026
“It’s true, we are in talks with #LFC about that”, says director Ricky Massara. pic.twitter.com/Z9NguFvJoQ
