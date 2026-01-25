Η Τσέλσι καθάρισε με 3-1 την Κρίσταλ Πάλας εκτός έδρας, την ώρα που Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα νικούσαν 2-0 τις Μπρέντφορντ και Νιούκαστλ αντίστοιχα.

Τρίτη συνεχόμενη νίκη για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο για την Τσέλσι, που επικράτησε 3-1 της Κρίσταλ Πάλας εκτός έδρας και επιβεβαίωσε πως είναι σε καλή κατάσταση, σκαρφαλώνοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Ο Εστεβάο άνοιξε το σκορ για τους Μπλε στο 34ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο λάθος των γηπεδούχων, με τον Ζοάο Πέδρο να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του ωραία προσπάθεια από διαγώνια θέση στο 50'΄και τον Φερνάντες να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με πέναλτι στο 64'.

Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες, καθώς ο Γουόρτον δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες σε ένα πεντάλεπτο (67', 72') και αποβλήθηκε, ωστόσο ακόμα κι έτσι κατάφεραν να μειώσουν με τον Ρίτσαρντς στο 88'.

Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-2

Μεγάλο διπλό ενάντια στην Μπρέντφορντ για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που πέρασε με 2-0 από το Λονδίνο και ξέφυγε εκ νέου στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού της βαθμολογίας της Premier League. Ο Ιγκόρ Ζεσούς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ από διαγώνια θέση στο δωδέκατο λεπτό της αναμέτρησης, με τις Μέλισσες να έχουν στη συνέχεια αρκετές ευκαιρίες καθώς και ένα δοκάρι, ωστόσο να μην καταφέρνουν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης και, αντιθέτως, να δέχονται και δεύτερο τέρμα από τον Αβονίγι στο 79'.

Νιούκαστλ – Άστον Βίλα 0-2

Επιστροφή στις νίκες για την Άστον Βίλα, που επιβλήθηκε 2-0 της Νιούκαστλ εκτός έδρας και έπιασε εκ νέου τη Μάντσεστερ Σίτι στην πρώτη δυάδα. Το τρομερό γκολ του Μπουεντία με μακρινό σουτ στο 19ο λεπτό του αγώνα άνοιξε το σκορ, με τον Γουότκινς να κλειδώνει τη νίκη στο 88' και τους Ανθρακωρύχους να μένουν χωρίς βαθμό για πρώτη φορά μετά από τέσσερα ματς πρωταθλήματος.