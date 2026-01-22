Η Τσέλσι ήρθε σε συμφωνία με την Σέφιλντ Γουένσντεϊ για την απόκτηση του 17χρονου αριστερού μπακ Γίσα Αλάο.

H Τσέλσι συμφώνησε με την Σέφιλντ Γουένσντεϊ για την απόκτηση του 17χρονου Γίσα Αλάο, που αγωνίζεται ως αριστερό μπακ αντί 500.000 λιρών (περίπου 590 ευρώ) συν μπόνους. Ο Αλάο ήταν στο στόχαστρο κι άλλων ομάδων της Premier League, όπως της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ.

Ωστόσο οι Μπλε πρόλαβαν και έκαναν την κίνησή τους για να τον εντάξουν στην ομάδα τους, που είναι έτοιμος να κάνει το βήμα από την Championship στην Premier League. Ο 17χρονος Άγγλος έχει πραγματοποιήσει πέντε εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα της Σέφιλντ τη φετινή σεζόν, αγωνιζόμενος συνολικά 186 λεπτά σε Championship, FA Cup και League Cup.

Ο Αλάο είναι προϊόν των ακαδημιών της Γουένσντεϊ και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα απέναντι στη Μπόλτον Γουόντερερς στο Carabao Cup τον Αύγουστο, σε ηλικία 16 ετών.