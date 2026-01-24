Γουέστ Χαμ - Σάντερλαντ 3-1: Δεύτερη σερί νίκη με Μαυροπάνο στην μάχη της παραμονής
Η Γουέστ Χαμ υποδέχτηκε την Σάντερλαντ και κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη με 3-1 κόντρα στην Σάντερλαντ έχοντας στο βασικό της σχήμα τον Μαυροπάνο. Οι Hammers έκαναν τη δεύτερη σερί τους νίκη και πήραν βαθμολογική ανάσα στην μάχη της παραμονής.
Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο βρίσκεται στην 18η θέση με 20 βαθμούς και στο -2 από την Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά με ματς λιγότερο. Αντιθέτως η Σάντερλαντ είναι στην 9η θέση με 33 βαθμούς και έχασε έδαφος στο κυνήγι της 5ης θέσης.
Στο 14' ο Σάμερβιλ με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Στο 28' ο Μπόουεν εκτέλεσε χαμηλά στη δεξιά γωνία γράφοντας το 2-0, ενώ στο 43' ο Φερνάντες πήρε το ριμπάουντ και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Στο β' ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε και οι φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν με τον Μπρόμπεϊ που με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
