Νότιγχαμ Φόρεστ: Κλείνει δανεικός ο Λούκα με οψιόν αγοράς 40 εκατ. ευρώ
Ενίσχυση στην επιθετική γραμμή για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Reds κατέληξαν σε συμφωνία με την Ουντινέζε για τον δανεισμό του 25χρονου επιθετικού, Λορέντσο Λούκα.
Αφού ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο πρώτο μισό της σεζόν ως δανεικός στην Νάπολι, ο υψηλόσωμος φορ προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Άγγλων που κατάφεραν να τον κλείσουν ως δανεικό και με οψιόν αγοράς στα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Ιταλός αναμένεται να ταξιδέψει εντός της Πέμπτης (22/1) στην Αγγλία για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του τους Reds, οι οποίοι προσθέτουν ακόμα έναν φορ στη «φαρέτρα».
Τη φετινή σεζόν ο Λούκα έχει καταγράψει 23 συμμετοχές κυρίως ως αλλαγή με τη φανέλα της Νάπολι με απολογισμό δυο γκολ.
🚨🌳 Lorenzo Lucca to Nottingham Forest, here we go! Loan deal from Napoli for initial €1m loan fee.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026
Buy option clause not mandatory worth up to €40m package.
Lucca, set to travel today to England to join #NFFC. pic.twitter.com/O4B6LiXV97
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.