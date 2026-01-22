Χειμερινή προσθήκη ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία θα αποκτήσει ως δανεικό τον Λορέντσο Λούκα από την Ουντινέζε με οψιόν αγοράς στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ενίσχυση στην επιθετική γραμμή για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Reds κατέληξαν σε συμφωνία με την Ουντινέζε για τον δανεισμό του 25χρονου επιθετικού, Λορέντσο Λούκα.

Αφού ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο πρώτο μισό της σεζόν ως δανεικός στην Νάπολι, ο υψηλόσωμος φορ προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Άγγλων που κατάφεραν να τον κλείσουν ως δανεικό και με οψιόν αγοράς στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ιταλός αναμένεται να ταξιδέψει εντός της Πέμπτης (22/1) στην Αγγλία για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του τους Reds, οι οποίοι προσθέτουν ακόμα έναν φορ στη «φαρέτρα».

Τη φετινή σεζόν ο Λούκα έχει καταγράψει 23 συμμετοχές κυρίως ως αλλαγή με τη φανέλα της Νάπολι με απολογισμό δυο γκολ.