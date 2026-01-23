Ο Πολ Σκόουλς δεν είχε διάθεση να απολογηθεί για τα υποτιμητικά σχόλια σχετικά με το ύψος του Μαρτίνες ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς είχε σχολιάσει με αρνητικό τρόπο τον Λισάντρο Μαρτίνες για το ύψος του μετά την νίκη των Κόκκινων Διαβόλων στο ντέρμπι της πόλης ενάντια στην Σίτι, γεγονός που οδήγησε και στην ανάλογη απάντηση του Αργεντίνου.

Ο Σκόουλς παρόλα αυτά δεν έδειξε να έχει πρόθεση να απολογηθεί: «Αυτό που είπαμε με τον Μπατ, πιθανότατα δεν ήταν το καλύτερο όταν το κοιτάς εκ των υστέρων. Ωστόσο, δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτό. Αυτό που προσπαθούσαμε να πούμε ήταν αυτό που πιστεύαμε. Σωματικά, υπάρχει ασυμμετρία (μεταξύ του Μαρτίνες και του Χάαλαντ), αλλά ο τρόπος που το περιγράψαμε δεν ήταν καλός και πιθανότατα δεν θα έπρεπε να το είχαμε κάνει, όμως το κάναμε», δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Overlap Fan Debate» με τον Τζέιμι Κάραγκερ.

Ο Σκόουλς επίσης στάθηκε και στο γεγονός ότι πρέπει οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στις μεγαλύτερες ομάδες να δέχονται την κριτική: «Είσαι σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου και θα δεχθείς λίγη κριτική κάθε φορά, ειδικά όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όσο καλά θα μπορούσαν. Και εμείς δεχόμασταν κριτική», ενώ αποκάλυψε πως σε μηνύματα που αντάλλαξε με τον Μαρτίνες, του είπε ότι έχασε τον σεβασμό προς το πρόσωπό του.

Ο παλαίμαχος παίκτης των Κόκκινων Διαβόλων επίσης πρόσθεσε: «Έπαιξε ένα καλό παιχνίδι, αλλά δεν έχω αλλάξει ακόμα την άποψή μου. Ακόμα δεν είμαι σίγουρος ότι μπορείς να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα μαζί του. Πρέπει να το αποδείξει σε βάθος χρόνου».