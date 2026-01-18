Ο Λισάντρο Μαρτίνες απάντησε στα καυστικά σχόλια του Πολ Σκόουλς σχετικά με το ύψος του κατά τη διάρκεια του ντέμρπι του Μάντσεστερ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της πόλης κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι με 2-0 στο «Ολντ Τράφορντ», ωστόσο ξέσπασε μια νέα κόντρα που αφορά ...το ύψος του Λισάντρο Μαρτίνες.

Στο αγώνα αγωνίστηκε και ο κεντρικός αμυντικός που συνέβαλε στην μεγάλη νίκη της ομάδας στο ντέμρπι. Ωστόσο οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές των Κόκκινων Διαβόλων, Πολ Σκόουλς και Νίκι Μπατ έκαναν υποτιμητικά σχόλιο για το ύψος του παίκτη: «Μαρτίνες ενάντια στον Χάαλαντ… χρειάζεσαι τον Ντε Λιχτ και τον Μάγκουαϊρ πίσω γι’ αυτό», είπε ο Σκόουλς, προσθέτοντας ότι μπορούσε να φανταστεί τον Χάαλαντ να σκοράρει και να πετάει πάνω από τον αμυντικό ύψους 1,75 μ. μέσα στο τέρμα. Ο Νίκι Μπατ επίσης αστειεύτηκε για το ύψος του Μαρτίνες και συμπλήρωσε: «Ο Χάλαντ θα μπορούσε να σηκώσει τον Μαρτίνες και να τρέξει μαζί του. Θα είναι σαν βλέπεις έναν μπαμπά μετά το σχολείο να τρέχει στον δρόμο με ένα μικρό νήπιο».

Δεν άργησε όμως να έρθει η απάντηση του 23χρονου Αργεντίνου όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα καυστικά σχόλια: «Δεν με ενοχλέι, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Του είπα ήδη, αν θέλει να μου πει κάτι, μπορεί να έρθει στο σπίτι μου, οπουδήποτε. Δεν με νοιάζει, ο καθένας μπορεί να μιλάει στην τηλεόραση, αλλά όταν κάθεσαι εδώ πρόσωπο με πρόσωπο, κανείς δεν λέει τίποτα μπροστά σου».