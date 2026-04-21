Η Μπράιτον έκανε ό,τι ήθελε την Τσέλσι, επικράτησε εύκολα 3-0, την προσπέρασε στη βαθμολογία και βρέθηκε στην 6η θέση της Premier League. Σε τραγική κατάσταση οι Μπλε.

Η Μπράιτον κάνει εντυπωσιακό ντεμαράζ και με 19 βαθμούς στις επτά τελευταίες στροφές... τρέχει και για το Champions League. Οι Γλάροι πέρασαν και το εμπόδιο της Τσέλσι, επικράτησαν εύκολα 3-0 και βρέθηκαν στο -5 από τη Λίβερπουλ και την 5η θέση. Αντίθετα, οι Μπλε έχουν πάρει την κάτω βόλτα, μετρούν επτά ήττες στα οκτώ πιο πρόσφατα ματς και ουσιαστικά έχασαν τις ελπίδες για τ' αστέρια, ενώ έμπλεξαν σε περιπέτειες αναφορικά με το ευρωπαϊκά τους μέλλον. Η Μπράιτον ήταν συγκεντρωμένη ανασταλτικά, βρήκε τους χώρους στην επίθεση και πήρε μια σημαντική νίκη.

Τρομερό ξεκίνημα για τους Γλάρους, αφού μόλις στο 3ο λεπτό ο Καντίογλου άνοιξε το σκορ. Η Τσέλσι στη χειρότερή της φετινή εμφάνιση δεν είχε αρχή και τέλος. Eίναι χαρακτηριστικό πως στο 45λεπτο έκανε ένα σουτ και ένα (!) τάκλιν. Η Μπράιτον απείλησε, αλλά δεν μπόρεσε να βρει και δεύτερο γκολ στο ημίχρονο. Ωστόσο, στην επανάληψη πήρε αυτό που ήθελε και έφτασε εύκολα στο τρίποντο. Στο 56ο λεπτό ο Χίνσελγουντ πέτυχε το 2-0 και ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη της Μπράιτον. Η Τσέλσι δεν αντέδρασε ποτέ και στις καθυστερήσεις ο Γουέλμπεκ διαμόρφωσε το 3-0 για τους γηπεδούχους.