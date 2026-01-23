Εκθείασε Κωστούλα ο Χίρτσελερ: «Έχει μεγάλες δυνατότητες, μπορεί να μας αλλάξει το παιχνίδι»

Ο τεχνικός της Μπράιτον αποθέωσε τον Μπάμπη Κωστούλα, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Φούλαμ (24/1, 17:00).

Στον... μαγικό κόσμο του Μπάμπη Κωστούλα συνεχίζουν να κινούνται στην Μπράιτον, μετά το καταπληκτικής ομορφιάς γκολ που σημείωσε με ανάποδο ψαλίδι κόντρα στην Μπόρνμουθ (1-1), φτάνοντας σε σημείο να κάνει τον τεράστιο Τιερί Ανρί να του βγάλει το καπέλο.

Ο 18χρονος στράικερ που αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του και «χτύπησε» για ακόμη μια φορά την... πόρτα της εισόδου στη βασική εντεκάδα των «Γλάρων».

Στο πλαίσιο αυτό, ο τεχνικός της ομάδας, Φάμπιαν Χίρτσελερ ρωτήθηκε σχετικά, με τον Αυστριακό τεχνικό αρχικά να τονίζει πως ο Κωστούλας έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης και προοπτικές, και να εξηγεί πως είναι παίκτης που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Έπειτα, ανέφερε πως όντως «παίζει» για μια θέση στο αρχικό σχήμα, ωστόσο ο σύλλογος θέλει να τον προστατεύσει και η ανάπτυξή του να γίνει με τον σωστό τρόπο.

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχει μεγάλες δυνατότητες και όλοι γνωρίζουμε ότι μπορεί πραγματικά να αλλάξει το παιχνίδι για εμάς. Υπάρχουν όμως και πολλά πράγματα που είναι πραγματικά σημαντικά για εμάς ως σύλλογο. Είναι σαν να μένουμε πιστοί στην κουλτούρα μας, στις αξίες μας, και είναι ακόμα ένας νεαρός παίκτης. Βρίσκεται ακόμα σε μια φάση όπου χρειάζεται να αναπτυχθεί και γι' αυτό προσπαθούμε πραγματικά να τον βοηθήσουμε.

Αλλά, συνολικά, είμαστε χαρούμενοι που έχουμε έναν καλό αναπληρωματικό για τον Ντάνι Γουέλμπεκ. Έχουμε δύο σπουδαίους σκόρερ και δύο καλούς επιθετικούς στην ομάδα μας. Αυτό είναι σίγουρα χρήσιμο. Σίγουρα πιέζει με βάση την απόδοσή του, αυτό είναι σίγουρο.

Αλλά, στο τέλος, έχουμε ακόμα έναν Ντάνι Γουέλμπεκ εκεί, και ως εκ τούτου είναι πάντα μια δύσκολη απόφαση. Αλλά σίγουρα είναι χρήσιμο να έχουμε έναν καλό αναπληρωματικό σαν αυτόν για τον Ντάνι Γουέλμπεκ στην ομάδα».