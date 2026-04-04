Δείτε όσα ανέφερε ο Άρνε Σλοτ μετά τον ταπεινωτικό αποκλεισμό της Λίβερπουλ από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μάντσεστερ Σίτι διέσυρε τη Λίβερπουλ με 4-0 και την πέταξε εκτός Κυπέλλου Αγγλίας, με τον Άρνε Σλοτ να αναφέρει μετά το ματς ότι στα πρώτα 35 λεπτά είδε τους Κόκκινους όπως ήθελε να είναι, ωστόσο στη συνέχεια στάθηκε στα τεράστια αμυντικά προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα του. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο επερχόμενο παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League.

Αναλυτικά:

«Πολύ απογοητευτικό. Όχι μόνο ο αποκλεισμός, αλλά και ο τρόπος, το αποτέλεσμα, το σκορ. Άλλη μια μεγάλη απογοήτευση για εμάς. Νομίζω ότι ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι μέχρι το πέναλτι. Και την τελευταία φορά εδώ δεχθήκαμε γκολ λίγο πριν το ημίχρονο και σήμερα ξανά, κάτι που ψυχολογικά δεν είναι εύκολο, προσπαθείς να ανασυνταχθείς στο ημίχρονο. Αλλά 5-10 λεπτά αργότερα σκόραραν δύο φορές και ό,τι έγινε μετά -εντάξει, πήραμε ένα πέναλτι και είχαμε ευκαιρίες- δεν μου λέει κάτι. Στα πρώτα 35 λεπτά είδα μια ομάδα όπως θα ήθελα να τη βλέπω, αλλά στα επόμενα 20 πρέπει να αμυνθούμε πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα απ’ ό,τι κάναμε σήμερα.



Δεν παίζεις κάθε σεζόν στα προημιτελικά του Champions League. Ανυπομονούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε ξανά μια πολύ καλή ομάδα, όπως σήμερα. Αυτός δεν είναι ο μόνος μας στόχος -θέλουμε να προκριθούμε και στο Champions League της επόμενης σεζόν. Υπάρχουν ακόμα πολλά για τα οποία παίζουμε, αν και γενικά νιώθουμε ότι είχαμε αρκετές αποτυχίες και απογοητεύσεις. Αυτό είναι μέρος του να είσαι ποδοσφαιριστής, να είσαι άνθρωπος. Δεν μπορεί πάντα να πηγαίνουν όλα θετικά και πρέπει να στέκεσαι όρθιος όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά ή είναι αρνητικά -και αυτό είναι που μετράει τώρα. Οι παίκτες που έχουν δείξει τόση ποιότητα στο παρελθόν έχουν τώρα μια φανταστική ευκαιρία να το αποδείξουν και απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν».