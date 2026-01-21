Παρά την αλλαγή στρατηγικής της λίγκας της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με την επιθυμία απόκτησης νέων ταλέντων, ο 33χρονος Σαλάχ παραμένει νούμερο ένα επιλογή.

Μπορεί ο Μοχάμεντ Σαλάχ να επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ για το σημερινό ματς με την Μαρσέιγ στο Champions League και οι σχέσεις με τον Σλοτ και την διοίκηση του συλλόγου να έχουν εξομαλυνθεί, ωστόσο το μέλλον του Αιγυπτίου παραμένει αβέβαιο. Στο παιχνίδι για την απόκτησή του παραμένουν οι Σαουδάραβες, που επιμένουν να τον θέλουν στην Saudi Pro League.

Όπως αναφέρει το «SkySports», το μέλλον του Σαλάχ βρίσκεται ακόμα στον αέρα. Αλ Ίτιχαντ και Αλ Χιλάλ είχαν προσπαθήσει και στο παρελθόν να υπογράψουν τον σταρ των Reds. Αν και η λίγκα της Σαουδικής Αραβίας είχε αλλάξει τακτική, θέλοντας νέα ταλέντα στους συλλόγους της, η Φραντσέσκα Πετρίτσιονε, νομική σύμβουλος ομάδων της Serie A, της Premier League και της LaLiga με εξειδίκευση στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε ότι η SPL θα κάνει μια εξαίρεση για τον 33χρονο Αιγύπτιο.

Όπως δηλώνει η ίδια, ο αντίκτυπος του Σαλάχ θα είναι τεράστιο στην προβολή του ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για ποδοσφαιριστές που πηγαίνουν στη χώρα για χρήματα και μετά φεύγουν αλλά για την εξέλιξη καριέρας και του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου.