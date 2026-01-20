Ο Σαλάχ επέστρεψε στις προπονήσεις και θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της Λίβερπουλ με την Μαρσέιγ για το αυριανό παιχνίδι στο Champions League.

O Μοχάμεντ Σαλάχ επέστρεψε από το Copa Africa και πραγματοποίησε σήμερα την πρόπονησή του με την υπόλοιπη ομάδα και είναι έτοιμος για το αυριανό παιχνίδι της Λίβερπουλ κόντρα στην Μαρσέιγ για την 7η αγωνιστική του Champions League.

Το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις του Αιγυπτίου με την ομάδα και τον Άρνε Σλοτ ήταν αρκετά τεταμένες, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βέλη, ενώ ο Σαλάχ είχε μείνει εκτός αποστολής για τρία παιχνίδια. Ο 33χρονος επιθετικός επέστρεψε στο ματς με την Μπράιτον για το αγγλικό πρωτάθλημα ως αλλαγή, προτού αποχωρήσει για το Μαρόκο με την Εθνική του Ομάδα.

Παρόλα αυτά ο προπονητής των Reds, στις τελευταίες του δηλώσεις μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χαλάχ θέλοντας να επαναφέρει την ηρεμία στις σχέσεις τους, τονίζοντας ότι θα χαρεί να δει τον Σαλάχ να επιστρέφει. Έτσι τα χαμόγελα επέστρεψαν στις τάξεις της Λίβερπουλ και ο Σαλάχ θα είναι μέρος της αποστολής.