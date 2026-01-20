Σαλάχ: Επιστρέφει στην αποστολή της Λίβερπουλ για το ματς με την Μαρσέιγ
O Μοχάμεντ Σαλάχ επέστρεψε από το Copa Africa και πραγματοποίησε σήμερα την πρόπονησή του με την υπόλοιπη ομάδα και είναι έτοιμος για το αυριανό παιχνίδι της Λίβερπουλ κόντρα στην Μαρσέιγ για την 7η αγωνιστική του Champions League.
Το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις του Αιγυπτίου με την ομάδα και τον Άρνε Σλοτ ήταν αρκετά τεταμένες, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βέλη, ενώ ο Σαλάχ είχε μείνει εκτός αποστολής για τρία παιχνίδια. Ο 33χρονος επιθετικός επέστρεψε στο ματς με την Μπράιτον για το αγγλικό πρωτάθλημα ως αλλαγή, προτού αποχωρήσει για το Μαρόκο με την Εθνική του Ομάδα.
Παρόλα αυτά ο προπονητής των Reds, στις τελευταίες του δηλώσεις μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χαλάχ θέλοντας να επαναφέρει την ηρεμία στις σχέσεις τους, τονίζοντας ότι θα χαρεί να δει τον Σαλάχ να επιστρέφει. Έτσι τα χαμόγελα επέστρεψαν στις τάξεις της Λίβερπουλ και ο Σαλάχ θα είναι μέρος της αποστολής.
BREAKING: Mo Salah has been included in Liverpool's squad for their Champions League game against Marseille tomorrow night 🚨 pic.twitter.com/7wGNywsJZR— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.