Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που αναλύουν όλα όσα ακούγονται για το μέλλον του Μπεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό στο κανάλι του Gazzetta στις 14:00.

Αμέσως μετά ξεκινά η 2η αγωνιστική των playout της Super League, με τρεις αναμετρήσεις. Στις 16:00 η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Παναιτωλικό, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1. Στις 17:00 ακολουθεί το Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR, που θα μεταδοθεί live από το Nova Sports 2 και η αυλαία στο πρωτάθλημα για σήμερα θα κλείσει με το Ατρόμητος - Κηφισιά στις 19:00, που θα προβληθεί στο Nova Sports prime.

Επιλέον, στις 18:00 ακολουθεί στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube το «Ξέρεις από μπάλα».

Στο Champions League δύο σπουδαίες αναμετρήσεις για τα προημιτελικά, με την Μπαρτσελόνα να φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 22:00 (MEGA και Cosmote Sport 2) και την Παρί Σεν Ζερμέν να υποδέχεται τη Λίβερπουλ την ίδια ώρα (Cosmote Sport 3).

Στο μπάσκετ, το σημερινό πρόγραμμα της Euroleague περιλαμβάνει δύο παιχνίδια. Στις 20:30, η Αναντολού Εφές τίθεται αντιμέτωπη με την Παρτίζαν και η Μονακό με τη Βιλερμπάν. Νωρίτερα, στις 16:15 δείτε όλο το ρεπορτάζ από τα χθεσινά παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Gazz Floor by Novibet.