Μπορεί ο Βάσκος τεχνικός να μην... χρόνισε στη Μαδρίτη, ωστόσο ήδη τρία κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Είναι δικαίως το θέμα των ημερών, όχι τόσο λόγω της δουλειάς που έκανε στους 7 μήνες του στη Μαδρίτη, αλλά εξαιτίας όλων των... παρελκόμενων. Ο Τσάμπι Αλόνσο που αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «Μερένγκχες», στον οποίο πλέον θα κάθεται ο Άλβαρο Αρμπελόα, απασχολεί την παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή.

Τα όσα διαρρέουν τις τελευταίες ώρες αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στο να τον απολύσει, αλλά και οι δηλώσεις μέσω των social media των αστέρων της Ρεάλ Μαδρίτης είναι μερικοί από τους λόγους που ο Βάσκος είναι στην κορυφή της επικαιρότητας.

Ο ίδιος, με ένα λιτό μήνυμα είπε το δικό του «αντίο» στην ομάδα της οποίας υπήρξε και ποδοσφαιριστής, και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα, αυτό δεν μπορεί να είναι στην χώρα της Ιβηρικής, καθώς οι κανονισμοί απαγορεύουν σε έναν προπονητή να καθίσει στον πάγκο 2ης ομάδας στην ίδια σεζόν.

Ωστόσο η As με δικό της ρεπορτάζ φέρνει στο φως τους τρεις μνηστήρες για τον 44χρονο τεχνικό. Τρεις κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης, που τη δεδομένη στιγμή έχουν προπονητή, όμως η περίπτωση Αλόνσο μοιάζει να τους ταιριάζει.

Πρώτα απ' όλα η Λίβερπουλ. Ο Αλόνσο είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους αλλά και τους ιθύνοντες των ''Reds'', έχοντας -και εκεί- μια επιτυχημένη θητεία ως ποδοσφαιριστής. Παράλληλα, ο Άρνε Σλοτ δέχεται αυστηρή κριτική και αμφισβήτηση σε αυτή τη 2η του σεζόν.

Έπειτα, συναντάμε ακόμη μια ομάδα της Premier League, τη Μάντσεστερ Σίτι. Μπορεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει συμβόλαιο έως το 2027, ωστόσο το μέλλον του στους «πολίτες» μετά το πέρας της σεζόν μόνο βέβαιο δεν είναι. Τέλος, και η Μπάγερν Μονάχου έχει τον Βάσκο στα υπόψιν της. Ο Αλόνσο αποτέλεσε στόχο των Βαυαρών πριν προσληφθεί ο Βινσέντ Κομπανί, ο οποίος ναι μεν τα πηγαίνει εξαιρετικά, όμως ο συγκεκριμένος σύλλογος έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως δεν... χάνει τέτοιες ευκαιρίες.