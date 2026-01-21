Ο Ζαν Φιλίπ Ματετά επιθυμεί να φύγει από την Κρίσταλ Πάλας, ενώ έντονα ακούγεται το ενδιαφέρον της Άστον Βίλα.

Ο Ζαν Φιλίπ Ματετά φέρεται πως έχει ενημερώσει την Κρίσταλ Πάλας ότι επιθυμεί να αποχωρήσει αυτόν τον Ιανουάριο από την ομάδα, ενώ στο κάδρο μπαίνει το ενδιαφέρον της Γιουβέντους αλλά κυρίως της Άστον Βίλα.

Μετά την αποχώρηση του Γκουεχί για την Μάντσεστερ Σίτι, η Κρίσταλ Πάλας φαίνεται πως θα χάσει τον επιθετικό Ματετά. Σύμφωνα με το «SkySports», o Γάλλος στράικερ ήθελε να αποχωρήσει από το καλοκαίρι με αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Τότεναμ αλλά και ιταλικές, Μίλαν, Αταλάντα, Γιουβέντους, να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, αλλά η αγγλική ομάδα απέρριψε οποιαδήποτε πρόταση. Τη φετινή σεζόν ο Ματετά έχει σκοράρει 10 γκολ σε 33 εμφανίσεις.