Κρίσταλ Πάλας: Θέλει να αποχωρήσει ο Ματετά
Ο Ζαν Φιλίπ Ματετά φέρεται πως έχει ενημερώσει την Κρίσταλ Πάλας ότι επιθυμεί να αποχωρήσει αυτόν τον Ιανουάριο από την ομάδα, ενώ στο κάδρο μπαίνει το ενδιαφέρον της Γιουβέντους αλλά κυρίως της Άστον Βίλα.
Μετά την αποχώρηση του Γκουεχί για την Μάντσεστερ Σίτι, η Κρίσταλ Πάλας φαίνεται πως θα χάσει τον επιθετικό Ματετά. Σύμφωνα με το «SkySports», o Γάλλος στράικερ ήθελε να αποχωρήσει από το καλοκαίρι με αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Τότεναμ αλλά και ιταλικές, Μίλαν, Αταλάντα, Γιουβέντους, να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, αλλά η αγγλική ομάδα απέρριψε οποιαδήποτε πρόταση. Τη φετινή σεζόν ο Ματετά έχει σκοράρει 10 γκολ σε 33 εμφανίσεις.
Η Κρίσταλ Πάλας εξακολουθεί να κοστολογεί τον Ματετά περίπου στα 35 εκατ. λίρες, παρότι θα κλείσει τα 29 τον Ιούνιο και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2027 και οι διαπραγματεύσεις είναι ακόμα ανοιχτές για το μέλλον του Γάλλου φορ.
BREAKING: Jean-Philippe Mateta has told Crystal Palace he wants to leave the club this month, Sky Sports News understands 🚨 pic.twitter.com/OdkIkvARjs— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 21, 2026
