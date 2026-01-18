Η Έβερτον πανηγύισε σπουδαία νίκη με 1-0 στην έδρα της Άστον Βίλα, η οποία απέτυχε να κλείσει την ψαλίδα από την Άρσεναλ και ξέμεινε στο -7 από την κορυφή.

Είχε την ευκαιρία να μαζέψει τη διαφορά από την κορυφή και να ανέβει μόνη δεύτερη προσπερνώντας τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η Άστον Βίλα τα πέταξε όλα στα σκουπίδια. Η Έβερτον άλλωστε της έκανε μεγάλη ζημιά στο «Villa Park», καθώς έφυγε με μεγάλο διπλό με 1-0 για να ανέβει στη 10η θέση της βαθμολογίας και να περιορίσει παράλληλα τους γηπεδούχους στην τρίτη θέση και το -7 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν για πρώτη φορά δίχτυα στο 33΄με τον Ο΄Μπράιεν, γκολ ωστόσο που δεν μέτρησε ποτέ λόγω οφσάιντ. Είχαν φροντίσει ωστόσο να προειδοποιήσουν τους Villans που από την πλευρά τους δεν πήραν ποτέ στα σοβαρά τα καμπανάκια κινδύνου.

Κάτι που τελικά πλήρωσαν στο 59΄όταν ο Μπάρι με όμορφο τελείωμα έγραψε το 1-0 για την Έβερτον που έμεινε μέχρι τέλους και περιόρισε την Άστον Βίλα κάτω από Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι.

«Φρένο» για τη Νιούκαστλ

Νωρίτερα το νικηφόρο σερί έλαβε τέλος για τη Νιούκαστλ, η οποία έμεινε στο 0-0 στο «Μολινό» απέναντι στην ουραγό Γουλβς και δεν κατάφερε να πλησιάσει τις ευρωπαϊκές θέσεις. Αντίθετα οι Λύκοι πρόσθεσαν ακόμα έναν βαθμό στο σακούλι με τέσσερα σερί αποτελέσματα στην Premier League, όμως ακόμα έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν αν θέλουν να παραμείνουν στην κατηγορία.