Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι ως εκλεκτό για τον πάγκο των Κόκκινων Διαβόλων.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται πως έχει βρει στο πρόσωπο του Ντε Τσέρμπι τον εκλεκτό που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Αυτή τη στιγμή τον πάγκο έχει αναλάβει μέχρι το καλοκαίρι ο Μάικλ Κάρικ, ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην νίκη στο ντέρμπι του Μάντσεστερ κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι με 2-0.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Daily Mail», ο νυν προπονητής της Μαρσέιγ έχει αφήσει καλές εντυπώσεις στον σύλλογο ειδικά μετά τις δύο σεζόν που είχε στον πάγκο της Μπράιτον.

Ο Ιταλός τεχνικός κλήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση στην συνέντευξη Τύπου για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Λίβερπουλ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League: «Η συγκέντρωσή μου είναι αποκλειστικά στη Μαρσέιγ. Ήθελα να έρθω εδώ. Την παραμονή ενός πολύ σημαντικού, κρίσιμου αγώνα, δεν υπάρχει χώρος στο μυαλό μου για να σκέφτομαι άλλα πράγματα. Νιώθω πολύ καλά σε αυτή την πόλη, με αυτούς τους παίκτες, με αυτόν τον σύλλογο. Όσον αφορά το μέλλον, θα πρέπει να μιλήσουμε τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο, δεν ξέρω».

Ο Ντε Τσέρμπι έχει μόλις 18 μήνες ακόμη στο συμβόλαιό του με τη Μαρσέιγ, αφού υπέγραψε τριετές συμβόλαιο έως το 2027 όταν ανέλαβε την ομάδα τον Ιούνιο του 2024 και οδήγησε τον γαλλικό σύλλογο στη δεύτερη θέση πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη σεζόν.