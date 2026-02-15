Ο Μπάμπης Κωστούλας πρωταγωνιστεί σε ένα σχόλιο φιλάθλου στο X, το οποίο αφορά και τον πρώην άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντάρεν Φλέτσερ.

Παρότι αγωνίστηκε βασικός στο «Άνφιλντ» απέναντι στη Λίβερπουλ το βράδυ του Σαββάτου (14/2), ο Μπάμπης Κωστούλας δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του, με την Μπράιτον να αποκλείεται από τη συνέχεια του FA Cup με 3-0.

Ο Έλληνας στράικερ αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι, με τον Φάμπιαν Χίρτσελερ να δείχνει πως τον εμπιστεύεται πλέον και θέλει να του δώσει τις ευκαιρίες που του αναλογούν.

Ωστόσο, παρότι δεν πρωταγωνίστησε εντός αγωνιστικού χώρου, ο Κωστούλας έγινε «σταρ» στο X, με έναν φίλαθλο να γράφει ένα επικό σχόλιο, με αποδέκτη τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντάρεν Φλέτσερ.

Ο Φλέτσερ, που είναι πλέον σχολιαστής σε BBC και TNT, δεν μπορούσε με τίποτα να πει σωστά το όνομα του πρώην επιθετικού του Ολυμπιακού, αναφέροντάς τον σε όλη τη μετάδοση ως «Κατσούλα» και «Κατσούλη». Αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του οπαδού, που μέσω ενός σχολίου τα «έχωσε» στον πρώην άσο της Γιουνάιτεντ, λέγοντας του πως είναι η σωστή προφορά και αναφέροντας πως... πληρώνεται αρκετά ώστε να το γνωρίζει.

«Ντάρεν Φλέτσερ σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε την έρευνά σας και να βρείτε τα σωστά ονόματα των παικτών; Ο επιθετικός της Μπράιτον ονομάζεται ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ, παρακαλώ (μην τον) αποκαλείτε «Κατσούλας». Πληρώνεστε αρκετά για να το κάνετε σωστά».