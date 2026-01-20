Premier League: Άγνωστοι διέλυσαν το αμάξι αξίας 150 χιλιάδων λιρών παίκτη που είχε απειληθεί με όπλο

Νέα επίθεση δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής της Τότεναμ που είχε απειληθεί με όπλο, καθώς αυτή τη φορά άγνωστοι του διέλυσαν το αυτοκίνητο αξίας 150 χιλιάδων λιρών.

Νέα επίθεση εις βάρος του δέχθηκε ο άσος της Τότεναμ, Ντέστινι Ουντότζι, λίγους μήνες μετά την απειλή με όπλο που είχε σοκάρει τον χώρο της Premier League, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω των social media.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο 23χρονος μαζί με έναν φίλο του ήταν μάρτυρες ενός τραγικού γεγονότος, καθώς γνωστός ατζέντης φέρεται να τους απείλησε με όπλο, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να ξεφύγει, και με τον ίδιο (σσ τον ατζέντη) να συλλαμβάνεται ημέρες μετά.

Στο... σήμερα, ο αμυντικός των ''Spurs'' έπεσε θύμα νέας επίθεσης από αγνώστους αυτή τη φορά, οι οποίοι διέλυσαν το πίσω μέρος του αυτοκινήτου του, μάρκας Range Rover, το οποίο υπολογίζεται πως κοστίζει περί τις 150 χιλιάδες λίρες.

Ο ίδιος διαπίστωσε αυτή την... προσπάθεια για διάρρηξη (;) καθώς επέστρεψε, μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του Τόμας Φρανκ από τη Γουεστ Χαμ (1-2), ανεβάζοντας στα social media σχετικό βίντεο με τη λεζάντα «Ναιιι καληνύχτα».