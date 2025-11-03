Σοκ: Απείλησαν με όπλο αστέρα της Premier League, κορυφαίος ατζέντης συνελήφθη!

Σοκ έχει προκληθεί στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sun, ένας «αστέρας» της Premier League απειλήθηκε με όπλο στην περιοχή του Λονδίνου, ενώ οι Αρχές συνέλαβαν έναν πασίγνωστο ατζέντη.

Χαμός στην Αγγλία και την Premier League τις τελευταίες ώρες, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ένας ποδοσφαιριστής 20 ετών δέχθηκε απειλή με όπλο σε πολυσύχναστη περιοχή του Λονδίνου, ενώ περπατούσε με έναν φίλο του.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου, ωστόσο δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τα αγγλικά μέσα, τα οποία αναφέρουν πως οι Αρχές συνέλαβαν ως ύποπτο έναν γνωστό ατζέντη παικτών, που συνεργάζεται με αρκετούς σταρ, μεταξύ των οποίων και έναν διεθνή με την Εθνική των «Τριών Λιονταριών».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και ο φίλος του διέφυγαν χωρίς να κινδυνεύσουν, ενώ ο 31χρονος ατζέντης αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση στις 9 Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση ότι δεν θα επικοινωνούσε με τον ποδοσφαιριστή. Σημειώνεται πως ο ύποπτος βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για φερόμενο εκβιασμό και απειλές κατά του περιβάλλοντος του παίκτη, αλλά δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες για κανένα αδίκημα.