Σοκ: Απείλησαν με όπλο αστέρα της Premier League, κορυφαίος ατζέντης συνελήφθη!
Χαμός στην Αγγλία και την Premier League τις τελευταίες ώρες, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ένας ποδοσφαιριστής 20 ετών δέχθηκε απειλή με όπλο σε πολυσύχναστη περιοχή του Λονδίνου, ενώ περπατούσε με έναν φίλο του.
Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου, ωστόσο δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τα αγγλικά μέσα, τα οποία αναφέρουν πως οι Αρχές συνέλαβαν ως ύποπτο έναν γνωστό ατζέντη παικτών, που συνεργάζεται με αρκετούς σταρ, μεταξύ των οποίων και έναν διεθνή με την Εθνική των «Τριών Λιονταριών».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και ο φίλος του διέφυγαν χωρίς να κινδυνεύσουν, ενώ ο 31χρονος ατζέντης αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση στις 9 Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση ότι δεν θα επικοινωνούσε με τον ποδοσφαιριστή. Σημειώνεται πως ο ύποπτος βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για φερόμενο εκβιασμό και απειλές κατά του περιβάλλοντος του παίκτη, αλλά δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες για κανένα αδίκημα.
🚨😳 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: An unnamed Premier League player in his 20s was threatened at gun-point on the streets in a terrifying late-night incident. A top agent has been arrested.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 3, 2025
The player was targeted while walking with a pal on a busy London street.
An agent who represents… pic.twitter.com/s8OIGS4gey
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.