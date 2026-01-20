Το απίθανο ψαλιδάκι του Μπάμπη Κωστούλα έδωσε έμπνευση σε σελίδα της Μπράιτον, που έγραψε πως η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια μάρμαρα μετά από αυτή τη στιγμή!

Στον αστερισμό του Μπάμπη Κωστούλα κινείται τις τελευταίες ώρες η ποδοσφαιρική Ευρώπη, μετά το γκολ-ποίημα που σημείωσε στο φινάλε του αγώνα με την Μπόρνμουθ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και χαρίζοντας τον πόντο στην ομάδα του.

Ο 18χρονος στράικερ σκόραρε με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι στο 90'+1' και φυσικά όλοι στην Αγγλία (και όχι μόνο) ασχολούνται μαζί του, με τον σπουδαίο Τιερί Ανρί μάλιστα να τονίζει πως «Για να κάνει κάτι τέτοιο πρέπει να έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση».

Φυσικά, τον άλλοτε επιθετικό του Ολυμπιακού αποθέωσε και ο προπονητής του, Φάμπιαν Χίρτσελερ σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ενώ και οι λογαριασμοί στο X (πρώην Twitter) πήραν... φωτιά. Ένας εξ' αυτών και από τους πιο διάσημους όσον αφορά τους «Γλάρους», το We Are Brighton, πόσταρε ένα επικό σχόλιο, το οποίο συσχέτισε το γκολ του Κωστούλα με τα... μάρμαρα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό μουσείο.

Συγκεκριμένα, γράφει πως «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα σε αντάλλαγμα για αυτή τη στιγμή ΛΑΜΨΗΣ από τον Κωστούλα», σε μια δόση φυσικά υπερβολής αλλά και θαυμασμού για την γκολάρα που σημείωσε ο 18χρονος.