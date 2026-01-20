Ο Λιούις Ντανκ αποθέωσε με τη σειρά του τον Κωστούλα για το εκπληκτικό ψαλιδάκι που έβαλε, και μίλησε για το αστείρευτο ταλέντο του 18χρονου σέντερ φορ της Μπράιτον.

Το πρόσωπο της ημέρας στην Αγγλία είναι ο Μπάμπης Κωστούλας, με τον 18χρονο στράικερ να πετυχαίνει ένα ασύλληπτο γκολ στο ματς της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ. Ο Έλληνας διεθνής πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 77’ αντικαθιστώντας τον Γουέλμπεκ και στο 90+1' σκόραρε το μοναδικό τέρμα των Γλάρων για το 1-1 με ανάποδο ψαλίδι.

Τα αγγλικά Μέσα τρελάθηκαν με τον τρόπο που βρήκε δίχτυα ο νεαρός φορ, με τον προπονητή και τους συμπαίκτες του να τον αποθεώνουν στις δηλώσεις τους μετά τον αγώνα της Premier League. Ο Λιούις Ντανκ μάλιστα στάθηκε μεν στο πόσο ταλαντούχος παίκτης είναι, λέγοντας πως όλη η ομάδα έχει προσδοκίες από εκείνον και περιμένει να πραγματοποιήσει ακόμα καλύτερες εμφανίσεις στο μέλλον.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 WHAT A GOAL FROM KOSTOULAS AGAINST BOURNEMOUTH! 🤯🤯 pic.twitter.com/cI6PLx8eQv January 19, 2026

Είπε συγκεκριμένα ότι όσοι βλέπουν τον Κωστούλα καθημερινά στις προπονήσεις ξέρουν τι μπορεί να κάνει κι ανέφερε πως τον έχει δει να βάζει ακόμα καλύτερα γκολ από αυτό κόντρα στην Μπόρνμουθ. Ο αρχηγός της Μπράιτον υπογράμμισε επίσης πως ο 18χρονος επιθετικός χρειάστηκε ένα σημαντικό διάστημα για να προσαρμοστεί σε μία νέα χώρα κι ένα απαιτητικό πρωτάθλημα και παρ’ όλα αυτά καταφέρνει ήδη να κάνει τη διαφορά.

Αναλυτικά όσα είπε για τον Κωστούλα

«Τον έχω δει να βάζει καλύτερα γκολ στις προπονήσεις, αλλά και αυτό που έβαλε ήταν απίστευτο. Είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο. Έχουμε δει ήδη κάποια δείγματα από αυτόν και θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα. Προσαρμόζεται ακόμα στην χώρα, σε ένα νέο πρωτάθλημα, και έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Αυτό το γκολ έδειξε ακριβώς τις δυνατότητές του».