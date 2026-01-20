Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε (τουλάχιστον) το γκολ της αγωνιστικής στην Αγγλία κι ανάγκασε μέχρι και τον επίσημο λογαριασμό της Premier League να υποκλιθεί!

Μαγεία Μπάμπη Κωστούλα στην Premier League! Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε αλλαγή στο 77΄κόντρα στη Μπόρνμουθ κι έδωσε τη λύση για τη Μπράιτον, καθώς με ασύλληπτο ανάποδο ψαλίδι στις καθυστερήσεις της χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ήταν το δεύτερο γκολ του 18χρονου φορ στην Premier League μετά το παρθενικό του απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ», όμως ο τρόπος ήταν πολύ πιο εντυπωσιακός. Σε σημείο όπου μέχρι και η ίδια η Premier League αναγκάστηκε να υποκλιθεί.

Συγκεκριμένα ο επίσημος λογαριασμός του αγγλικού πρωταθλήματος αποθέωσε το αριστούργημα του Κωστούλα στα social media με μήνυμα που απέκτησε viral διαστάσεις: «Υποκλιθείτε στον Χαράλαμπο Κωστούλα! Πώς να κάνεις τη διαφορά ερχόμενος από τον πάγκο».