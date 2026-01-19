Το όνομα του προπονητή της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, φαίνεται να βρίσκεται στο μπλοκάκι των ιθυνόντων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει της νέας σεζόν.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία, αλλά αυτό δεν την σταματάει από το να εξετάζει επιλογές για τη νέα σεζόν για την άκρη του πάγκου. Το συμβόλαιο άλλωστε που υπέγραψαν οι δυο πλευρές εκπνέει στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και το «SkySports» φέρνει στο προσκήνιο μια διαφορετική επιλογή για τους Κόκκινους Διάβολους.

Ο λόγος για τον προπονητή της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, ο οποίος βρίσκεται στο μπλοκάκι του αγγλικού συλλόγου μεταξύ των υποψήφιων προπονητών που θα μπορούσαν να αναλάβουν τα ηνία από την επόμενη περίοδο. Το ίδιο Μέσο συμπληρώνει πως ο Κροάτης εξετάστηκε και από τη διοίκηση της Τσέλσι μετά την απόλυση του Έντσο Μαρέσκα, προτού τελικά καταλήξουν στο όνομα του Λίαμ Ροσένιορ.

Στο παρελθόν ο Κόβατς είχε απασχολήσει και την Τότεναμ, όμως η μοίρα δεν τον έφερε ποτέ σε κάποιον πάγκο της Premier League. Μια συνθήκη που μπορεί να αλλάξει από το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον η Γιουνάιτεντ αποφασίσει να μην προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Κάρικ και επιλέξει μια νέα προοπτική για τον πάγκο.