Ο Σον Ντάις σχολίασε με τον δικό του τρόπο το χέρι του Άινα στο ματς της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Άρσεναλ.

Η Άρσεναλ πέταξε δύο βαθμούς στο Νότιγχαμ, όπου έμεινε στο 0-0 με τη Φόρεστ, με μία φάση στα τελευταία λεπτά του αγώνα να σηκώνει κουβέντα. Ο Άινα έκανε χέρι μέσα στην περιοχή στο 79ο λεπτό, με το VAR να παρεμβαίνει αλλά εντέλει να μην δίνεται πέναλτι.

Μετά τον αγώνα, ο Σον Ντάις κλήθηκε να σχολιάσει τη φάση και εξέφρασε με τον δικό του τρόπο την αντίθεσή του σε όσους θεωρούν πως υπήρχε παράβαση, λέγοντας ότι «αν είναι να το δώσετε αυτό, μπορείτε να ακυρώσετε το ποδόσφαιρο»!

«Τον τραβούν, μπαίνει στην περιοχή, θα φτάσει εκεί» είχε αναφέρει νωρίτερα για την κίνηση του ποδοσφαιριστή του, με τον έμπειρο προπονητή να μένει σίγουρα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, που επέτρεψε στη Φόρεστ να παραμείνει σε απόσταση ασφαλείας από τη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League, κόβοντας δύο βαθμούς από την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος.