Νότιγχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ 0-0: Το χέρι του Άινα που σήκωσε συζήτηση (vid)
Μια φάση στα τελευταία λεπτά του αγώνα σήκωσε πολύ συζήτηση και για άλλη μια φορά στο επίκεντρο ήταν κατά πόσο ήταν σωστή η απόφαση του VAR στον αγώνα Ντότιγχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ, οι οποίες έμειναν στο 0-0.
Συγκεκριμένα στο 79΄ο Άινα φαίνεται να ακουμπάει την μπάλα με το χέρι του σε μια διεκδίκηση της φάσης. Ο Έζε πήρε την πάσα του Ράγια μες στην περιοχή μέχρι που ενεπλάκη ο Άινα, σε μια προσπάθειά του να διώξει για να αποτρέψει το κόρνερ υπέρ των Gunners. Το VAR εξέτασε τη φάση και αποφασίστηκε ότι η κίνηση του 29χρονου Νιγηριανού προς τη μπάλα ήταν φυσική κίνηση.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης αυτής, ο Αρτέτα εξερράγη και διαμαρτυρήθηκε έντονα, καθώς ήταν σίγουρος ότι θα δινόταν πέναλτι.
🚨 NO PENALTY FOR ARSENAL! 🤯❌— goalpostX (@GoalpostX) January 17, 2026
Arsenal ROBBED here — how is this not given?!
A clear handball by Aina inside the box and still no penalty!#NFOARS #Arsenal #NottinghamForest #VAR
pic.twitter.com/DSqecrbZ9u
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.