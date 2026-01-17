H Άρσεναλ διαμαρτυρήθηκε για χέρι του Άινα στον αγώνα κόντρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά το VAR δεν έδωσε πέναλτι.

Μια φάση στα τελευταία λεπτά του αγώνα σήκωσε πολύ συζήτηση και για άλλη μια φορά στο επίκεντρο ήταν κατά πόσο ήταν σωστή η απόφαση του VAR στον αγώνα Ντότιγχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ, οι οποίες έμειναν στο 0-0.

Συγκεκριμένα στο 79΄ο Άινα φαίνεται να ακουμπάει την μπάλα με το χέρι του σε μια διεκδίκηση της φάσης. Ο Έζε πήρε την πάσα του Ράγια μες στην περιοχή μέχρι που ενεπλάκη ο Άινα, σε μια προσπάθειά του να διώξει για να αποτρέψει το κόρνερ υπέρ των Gunners. Το VAR εξέτασε τη φάση και αποφασίστηκε ότι η κίνηση του 29χρονου Νιγηριανού προς τη μπάλα ήταν φυσική κίνηση.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης αυτής, ο Αρτέτα εξερράγη και διαμαρτυρήθηκε έντονα, καθώς ήταν σίγουρος ότι θα δινόταν πέναλτι.