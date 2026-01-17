Μπορεί το γκολ του Μάουντ ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι να μην μέτρησε, ωστόσο ο Κασεμίρο μας χάρισε όπως και να 'χει ένα τρομερό highlight!

Η Γιουνάιτεντ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, καθώς επιβλήθηκε 2-0 της Σίτι στο Ολντ Τράφορντ, με τους Κόκκινους Διαβόλους μάλιστα να έχουν τρία ακυρωθέντα γκολ!

Τελευταίο χρονικά, αυτό του Μάουντ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, που αν μετρούσε, θα διαμόρφωνε το 3-0 για την ομάδα του Μάικλ Κάρικ. Στη φάση αυτή πάντως, ο Κασεμίρο μας χάρισε ένα απίθανο highlight, πανηγυρίζοντας έξαλλα μόλις η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Μάλιστα, ήταν τέτοια η τρέλα του Βραζιλιάνου, που... σκαρφάλωσε πάνω στον υπηρεσιακό προπονητή της ομάδας του!