Οφσάιντ με... χρονοκαθυστέρηση: Ο Φερνάντες σκόραρε, ο βοηθός πήγε προς τη σέντρα και μετά θυμήθηκε να σηκώσει τη σημαία!

Απίστευτη στιγμή στο ντέρμπι του Μάντσεστερ ανάμεσα στη Γιουνάιτεντ και τη Σίτι καθώς ο Φερνάντες άνοιξε το σκορ αλλά η σημαία του βοηθού σηκώθηκε με... καθυστέρηση.

Η Μάντσεστερ Γιουναίτεντ ήταν ανώτερη στο πρώτο μέρος κόντρα στη συμπολίτισσα Σίτι και κατάφερε να σκοράρει δύο φορές, χωρίς να μετρήσουν λόγω οφσάιντ και να βρει μία φορά το δοκάρι.

Στο 41ο λεπτό, ο Μπρούνο Φερνάντες έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε τον Ντοναρούμα, έκανε προσποίηση και σκόραρε για το 1-0. Παρότι εκείνη τη στιγμή κοίταξε τον βοηθό και εκείνος δεν είχε σηκώσει το σημαία, εν τέλει δόθηκε οφσάιντ και με τη βοήθεια του VAR επιβεβαιώθηκε ότι ήταν σωστή απόφαση.

Όμως το απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία έγινε με καθυστέρηση, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να πανηγυρίζει το γκολ και να πηγαίνει προς τη σέντρα προτού δει ότι ο βοηθός άλλαξε απόφαση.