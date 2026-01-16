Φερεντσβάρος: Μετά τον Βάργκα χάνει και τον Τοθ που πάει Μπόρνμουθ
Μετά την αποχώρηση του Βάργκας για την ΑΕΚ, πρώτου σκόρερ της Φερεντσβάρος, ακόμη ένας βασικός της ποδοσφαιριστής, αφήνει την ομάδα.
Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε και πρόκειται για τον Άλεξ Τοθ, ο οποίος αποτελούσε μέχρι πρότινος βασικό γρανάζι της ομάδας στη μεσαία γραμμή, αλλά πλέον θα ακολουθήσει το δρόμο προς την Premier League για λογαριασμό της Μπόρνμουθ. Ο 20χρονος Ούγγρος τη φετινή σεζόν μετράει 25 εμφανίσεις, ενώ έχει σκοράρει δύο φορές και έχει μοιράσει πέντε ασίστ. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο το deal έκλεισε αντί 12 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους.
Θυμίζουμε ότι η Φερεντσβάρος θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
🚨🍒 Bournemouth agree deal to sign Alex Toth from Ferencvaros on €12m initial deal plus add-ons.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026
Personal terms also agreed. 🇭🇺 pic.twitter.com/8AXuCag6D0
