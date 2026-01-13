Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως η Φερεντσβάρος είναι κοντά στην πώληση του Άλεξ Τοθ, λίγες ημέρες πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Μετά τον Μπάρναμπας Βάργκας, που έγινε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, η Φερεντσβάρος ενδέχεται να χάσει ένα ακόμη βασικό της στέλεχος, με τον Άλεξ Τοθ να φέρεται να είναι κοντά στην Μπόρνμουθ.

Ο 20χρονος μέσος απασχόλησε και τη Λάτσιο, ωστόσο τα Κεράσια έχουν πια τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, να αναφέρει πως η μεταγραφή είναι κοντά στην ολοκλήρωσή της έναντι ποσού της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, ο Ιταλός δημοσιογράφος πήγε ένα βήμα παρακάτω, αποκαλύπτοντας πως ο νεαρός μέσος θα υπογράψει συμβόλαιο πέντε ετών βγάζοντας περίπου δύο εκατομμύρια τον χρόνο.

Μένει να δούμε αν θα προχωρήσει άμεσα το deal, με την ομάδα της Βουδαπέστης να αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Παναθηναϊκό στις 22 Ιανουαρίου για τη league phase του Europa League. Σημειώνεται πως ο Τοθ μετρά φέτος δύο γκολ και πέντε ασίστ σε 25 συμμετοχές με τη Φράντι, ενώ είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας.