Η Μάντσεστερ Σίτι τρέχει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Μαρκ Γκουέχι από την Κρίσταλ Πάλας, τον οποίο ήθελε διακαώς και η Λίβερπουλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι έτοιμη να πυροδοτήσει τη «βόμβα» με Μαρκ Γκουέχι, καθώς τις τελευταίες 12 ώρες υπήρξε σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της ομάδας με τον παίκτη.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Citizens φέρεται να έκαναν στον 25χρονο μπακ μία ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση, κερδίζοντας έτσι το προβάδισμα απέναντι στη Λίβερπουλ που τον διεκδικεί από το περασμένο καλοκαίρι. Παράλληλα, και η Άρσεναλ φαίνεται να έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον ίδιο.

Παράλληλα, η Σίτι είναι έτοιμη να μπει σε διαπραγματεύσεις και με την Κρίσταλ Πάλας για να οριστεί το ποσό της μεταγραφής του Άγγλου αμυντικού, με τη σχετική διαδικασία να προχωράει γρήγορα, όπως έκανε γνωστό ο έγκριτος δημοσιογράφος.

Τα επόμενα 24ωρα θα είναι κομβικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στο «Έτιχαντ», με τον Γκουέχι να μετρά φέτος 33 συμμετοχές με τρία γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και το συμβόλαιό του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.