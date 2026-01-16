Μάντσεστερ Σίτι: Πολύ κοντά στον Μαρκ Γκουέχι της Κρίσταλ Πάλας
Η Μάντσεστερ Σίτι είναι έτοιμη να πυροδοτήσει τη «βόμβα» με Μαρκ Γκουέχι, καθώς τις τελευταίες 12 ώρες υπήρξε σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της ομάδας με τον παίκτη.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Citizens φέρεται να έκαναν στον 25χρονο μπακ μία ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση, κερδίζοντας έτσι το προβάδισμα απέναντι στη Λίβερπουλ που τον διεκδικεί από το περασμένο καλοκαίρι. Παράλληλα, και η Άρσεναλ φαίνεται να έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον ίδιο.
Παράλληλα, η Σίτι είναι έτοιμη να μπει σε διαπραγματεύσεις και με την Κρίσταλ Πάλας για να οριστεί το ποσό της μεταγραφής του Άγγλου αμυντικού, με τη σχετική διαδικασία να προχωράει γρήγορα, όπως έκανε γνωστό ο έγκριτος δημοσιογράφος.
Τα επόμενα 24ωρα θα είναι κομβικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στο «Έτιχαντ», με τον Γκουέχι να μετρά φέτος 33 συμμετοχές με τρία γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και το συμβόλαιό του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City advance on Marc Guehi deal as big approach has been made in the last 12h.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026
Manchester City presented important proposal to Guehi in terms of contract, eventually ready to proceed also with Crystal Palace.
Deal now closer with #MCFC. 🏴 pic.twitter.com/WLBka7ueqO
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.