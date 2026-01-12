Στο όνομα που θα αναλάβει τα κλειδιά της ομάδας φαίνεται πως έχει καταλήξει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Μάικλ Κάρικ.

Ο αγγλικός Τύπος μπορεί να υποστήριζε πως ο Ντάρεν Φλέτσερ είχε ικανοποιήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο σύντομο διάστημα που έχει κάτσει στον πάγκο του συλλόγου, όμως φαίνεται πως η διοίκηση θα προκρίνει μια διαφορετική επιλογή για να αναλάβει ως διάδοχος του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο λόγος για τον παλαίμαχο μέσο των Κόκκινων Διάβολων, Μάικλ Κάρικ, ο οποίος πίσω στο 2021 είχε διατελέσει ως υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας για περίπου δυο εβδομάδες με απολογισμό δυο νίκες και μια ισοπαλία σε τρεις αγώνες.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγγλος έχει αποδειχθεί όλους τους όρους που έπεσαν στο τραπέζι από τους ανθρώπους του συλλόγου και η οριστική συμφωνία θα μπορούσε να επισφραγιστεί ακόμα κι εντός της τρέχουσας εβδομάδας!

Ως προπονητής ο Μάικλ Κάρικ έχει περάσει από τον πάγκο της Μίντλεσμπρο, την οποία οδήγησε στην πρώτη του σεζόν μέχρι τα play-offs της Championship πίσω στο 2023. Το προηγούμενο καλοκαίρι ωστόσο απομακρύνθηκε από τον πάγκο του αγγλικού συλλόγου, απόρροια της 10ης θέσης που τερμάτισε η ομάδα του στην δεύτερη κατηγορία.