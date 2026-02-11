Με έναν πολύ έξυπνο τρόπο οι διαχειριστές των social media της Μάντσεστερ Σίτι τρόλαραν τον viral φίλαθλο της Γιουνάιτεντ.

Κούρεμα... δεν έχει (ακόμα) για τον viral οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς το σύνολο του Μάικλ Κάρικ απέτυχε να φτάσει τις πέντε διαδοχικές νίκες.

Οι ''Red Devils'' έσωσαν στο φινάλε την παρτίδα στο Λονδίνο, παίρνοντας το 1-1 από τη Γουέστ Χαμ, ωστόσο ο Ιλέτ, που παραμένει ακούρευτος από τον Οκτώβριο του 2024, θα χρειαστεί να περιμένει κι' άλλο.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των... πειραγμάτων τόσο προς τον ίδιο όσο και προς τη Γιουνάιτεντ αποφάσισε να συμμετάσχει και η συμπολίτισσα. Οι διαχειριστές των social media της Μάντσεστερ Σίτι τρόλαραν με πανέξυπνο τρόπο τον Ιλέτ, χρησιμοποιώντας... Έρλινγκ Χάαλαντ.

Πιο συγκεκριμένα, ανέβασαν μια φωτογραφία όπου ο Νορβηγός έχει λυμένα τα μαλλιά του, με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το να μακραίνεις τα μαλλιά σου».