Αντιδράσεις για τη συμπεριφορά του Μαρτινέλι απέναντι στον Κόνορ Μπράντλεϊ που τραυματίστηκε στις καθυστερήσεις του Άρσεναλ – Λίβερπουλ.

Χαμός στο φινάλε του Άρσεναλ – Λίβερπουλ με την κίνηση του Γκάμπριελ Μαρτινέλι, ο οποίος έσπρωξε εκτός γηπέδου τον τραυματία Κόνορ Μπράντλεϊ, σε μια φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κι εκτός γηπέδου. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ξεπέρασε τα όρια στις καθυστερήσεις και φάνηκε να τον διακατέχει έντονος εκνευρισμός μιάς και το ματς ήταν στο 0-0.

Ο Μπράντλεϊ είχε σωριαστεί στο έδαφος φωνάζοντας από τον πόνο, καθώς γύρισε άσχημα το πόδι του, όταν ο Μαρτινέλι, θεωρώντας πως γίνονται καθυστερήσεις, του πέταξε την μπάλα και στη συνέχεια τον έσπρωξε για να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η αντίδραση των παικτών της Λίβερπουλ ήταν άμεση, με Σόμποσλαϊ και ΜακΆλιστερ κινήθηκαν απειλητικά προς τον Βραζιλιάνο, ενώ ο διαιτητής μοίρασε κίτρινες κάρτες μετά τη γενικευμένη σύρραξη.

Θέση σχετικά με το θέμα πήρε και ο Γκάρι Νέβιλ, ο οποίος δεν μάσησε τα λόγια του στο post gam, χαρακτηρίζοντας «ηλίθια» τη συμπεριφορά του Μαρτινέλι και κάνοντας λόγο για μία εικόνα ντροπιαστική, ενώ και ο Ρόι Κιν παρομοίασε το περιστατικό με παλιότερη δική του εμπειρία όπου είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ο ίδιος ο Μαρτινέλι απολογήθηκε μεν αργότερα, υποστηρίζοντας πως δεν είχε καταλάβει τη σοβαρότητα του τραυματισμού του αντιπάλου του.