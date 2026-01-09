Χαμός με την κίνηση του Μαρτινέλι να σπρώξει τον τραυματία Μπράντλεϊ εκτός γηπέδου: «Είσαι ηλίθιος»
Χαμός στο φινάλε του Άρσεναλ – Λίβερπουλ με την κίνηση του Γκάμπριελ Μαρτινέλι, ο οποίος έσπρωξε εκτός γηπέδου τον τραυματία Κόνορ Μπράντλεϊ, σε μια φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κι εκτός γηπέδου. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ξεπέρασε τα όρια στις καθυστερήσεις και φάνηκε να τον διακατέχει έντονος εκνευρισμός μιάς και το ματς ήταν στο 0-0.
Ο Μπράντλεϊ είχε σωριαστεί στο έδαφος φωνάζοντας από τον πόνο, καθώς γύρισε άσχημα το πόδι του, όταν ο Μαρτινέλι, θεωρώντας πως γίνονται καθυστερήσεις, του πέταξε την μπάλα και στη συνέχεια τον έσπρωξε για να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η αντίδραση των παικτών της Λίβερπουλ ήταν άμεση, με Σόμποσλαϊ και ΜακΆλιστερ κινήθηκαν απειλητικά προς τον Βραζιλιάνο, ενώ ο διαιτητής μοίρασε κίτρινες κάρτες μετά τη γενικευμένη σύρραξη.
Θέση σχετικά με το θέμα πήρε και ο Γκάρι Νέβιλ, ο οποίος δεν μάσησε τα λόγια του στο post gam, χαρακτηρίζοντας «ηλίθια» τη συμπεριφορά του Μαρτινέλι και κάνοντας λόγο για μία εικόνα ντροπιαστική, ενώ και ο Ρόι Κιν παρομοίασε το περιστατικό με παλιότερη δική του εμπειρία όπου είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ο ίδιος ο Μαρτινέλι απολογήθηκε μεν αργότερα, υποστηρίζοντας πως δεν είχε καταλάβει τη σοβαρότητα του τραυματισμού του αντιπάλου του.
He pushed an injured player over and the ref gave him a yellow card?— Victor🇳🇬 (@aimiebenomon) January 8, 2026
Martinelli should have been sent off. Period 😏 https://t.co/TiJRykuqo3 pic.twitter.com/twABgCKYJ8
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.