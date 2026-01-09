Η Άρσεναλ δεν μπόρεσε να υπερκεράσει το εμπόδιο της Λίβερπουλ, παραχώρησε λευκή ισοπαλία και έχασε την ευκαιρία να ανοίξει περισσότερο την ψαλίδα από τη Σίτι.

Για πρώτη φορά έπειτα από δέκα χρόνια, Άρσεναλ και Λίβερπουλ έμειναν στο μηδέν! Ναι, το ζευγάρι με τα περισσότερα γκολ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει φάσεις και να βρει δίχτυα. Οι Λονδρέζοι δεν κατάφεραν να ανοίξουν την ψαλίδα από τη Σίτι, κρατώντας τη διαφορά στους έξι βαθμούς. Αντίθετα, οι Reds είναι στο +2 από την 5η θέση. Η ομάδα του Σλοτ μπορεί να μην κέρδισε, ωστόσο είναι η μοναδική ομάδα της φετινής Premier League που δεν έχει δεχθεί γκολ από τους Gunners. Εξαιρετική τακτικά κόντρα στην ομάδα του Αρτέτα, έκοψε την αντίπαλό της στη μέση και δεν την άφησε να γίνει απειλητική σχεδόν σε καμία στιγμή της αναμέτρησης. Ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα για τους Λονδρέζους με τέσσερα διαδοχικά εκτός έδρας ματς εντός κι εκτός συνόρων.

Η Λίβερπουλ συνέχισε μια αρνητική παράδοση, καθώς για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην Premier League δεν κατάφερε να έχει τελική προσπάθεια στον στόχο στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που είχε να συμβεί από τον Δεκέμβριο του 2015. Πάντως, οι Reds είχαν την καλύτερη στιγμή στο 45λεπτο, το δοκάρι του Μπράντλεϊ στο 27ο λεπτό. Η Άρσεναλ είχε την κατοχή και τον έλεγχο, χωρίς όμως να δημιουργήσει μεγάλες στιγμές. Ο Σάκα προσπάθησε αρκετές φορές να γίνει απειλητικός, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω. Ένα σουτ του Ράις στο 44' ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να παρουσιάσουν οι Λονδρέζοι σε ένα κακό πρώτο ημίχρονο χωρίς ρυθμό.

Μπορεί οι δυο ομάδες να σκοράρουν πολλά γκολ στην επανάληψη, ωστόσο το ντέρμπι δεν επιφύλασσε συγκινήσεις και φυσικά ούτε τέρματα. Οι Reds κυκλοφόρησαν αρκετά την μπάλα, η κατοχή έφτασε στο 70%, αλλά εκτός από κάποιες προσπάθειες του Σόμποσζλαϊ δεν κατάφεραν να φανούν απειλητικοί. Στον αντίποδα, η Άρσεναλ ήταν κομμένη στα δυο, παγιδευμένη στο τακτικό κομμάτι της Λίβερπουλ και φάνηκε μόνο προς το τέλος με κάποιες ενέργειες του Σάκα και του Μαρτινέλι. Το φινάλε άφησε πικρή γεύση στην ομάδα του Σλοτ, μιας και ο Μπράντλεϊ τραυματίστηκε σε μια ανύποπτη στιγμή και αποχώρησε με φορείο.