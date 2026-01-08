Ο Λίαμ Ροσένιορ αντικατέστησε τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της Τσέλσι, με τον Βρετανό να έχει κάνει μία σημαδιακή... χαλάστρα στον Ιταλό στο πρόσφατο παρελθόν.

Η νέα εποχή ξεκίνησε την Τσέλσι, με τον Λίαμ Ροσένιορ να αντικαθιστά τον Έντσο Μαρέσκα, επιστρέφοντας στην Αγγλία μετά από επιτυχημένη πορεία στα γαλλικά γήπεδα ως προπονητής του Στρασβούργου.

Όσον αφορά στα επαγγελματικά του πεπραγμένα στην πατρίδα του, ο 41χρονος τεχνικός είχε περάσει από τη Χαλ μεταξύ 2022 και 2024, κάνοντας μάλιστα και μια σημαδιακή χαλάστρα στον προκάτοχό του στους Λονδρέζους!

Βλέπετε, το 2023, ο Ιταλός είχε αναλάβει τις τύχες της Λέστερ στην Championship, οδηγώντας στο φινάλε τις Αλεπούδες στην άνοδο, πριν τις αφήσει για να πάει στο Στάμφορντ Μπριτζ. Το ξεκίνημά του στη δεύτερη κατηγορία ήταν εντυπωσιακό, καθώς είχε μετρήσει 13 νίκες σε 14 αγωνιστικές.

Η μοναδική ήττα, ήταν εντός έδρας με σκορ 1-0 απέναντι στη Χαλ στον πάγκο της οποίας καθόταν τότε ο... Ροσένιορ! Όσο για τον σκόρερ; Ήταν ο Ντέλαπ, που τότε αγωνιζόταν στις Τίγρεις με δανεισμό από τη Μάντσεστερ Σίτι. Τώρα, αγωνίζεται στην Τσέλσι...