Το απόλυτο παραμύθι: Ο Σεμένιο σκόραρε στο 90'+5' γκολ νίκης στο τελευταίο του ματς με την Μπόρνμουθ και όλα αυτά τη μέρα των γενεθλίων του!

Ο Αντουάν Σεμένιο έκανε δώρο γενεθλίων στον... εαυτό του σκοράροντας το buzzer beater στην τελευταία του εμφάνιση με την Μπόρνμουθ.

Ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό παραμύθι γράφτηκε στο «Vitality Stadium» από τον Αντουάν Σεμένιο στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Μπόρνμουθ. Ανήμερα των 26ων γενεθλίων του, ο Γκανέζος εξτρέμ πέτυχε στο 90’+5’ το γκολ της νίκης απέναντι στην Τότεναμ και αποχαιρέτησε με τον πιο ιδανικό τρόπο τα Κεράσια.

Ήταν το ιδανικό φινάλε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει το στίγμα του στο Μπόρνμουθ, ύστερα από 110 εμφανίσεις. Ήταν άλλωστε γνωστό πως αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα στην οποία αγωνίζεται από το 2023, καθώς ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι, με το ποσό του deal να φτάνει τα 76 εκατ. ευρώ.

🇬🇭 Semenyo scores in the last minute, on his last game for Bournemouth, and on his birthday! ❤️‍🔥🔥 pic.twitter.com/WHlFyGr9YE January 7, 2026

«Πέταξε» για Μάντσεστερ

Ο Σεμένιο προσγειώθηκε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2031.

Ο προπονητής της Μπόρνμουθ, Αντόνι Ιραόλα, μετά τη λήξη της αναμέτρησης στάθηκε στη συνολική προσφορά, αλλά και στον χαρακτήρα του Σεμένιο, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο ποιοτικούς παίκτες που έχει δουλέψει. Ο 26χρονος ετοιμάζεται να αποχωριστεί τα Κεράσια μετά από τρία χρόνια ως η πιο ακριβή μεταγραφή τους έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ αυτή του Ντόμινικ Σολάνκε που μετακόμισε στους Σπερς αντί 60 εκατ. ευρώ.