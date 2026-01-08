Χαμός με τον Φρανκ στην Τότεναμ: Εθεάθη να κρατά κούπα της Άρσεναλ

Οργισμένη αντίδραση των φιλάθλων της Τότεναμ στα social media, όταν ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον Τόμας Φρανκ να κρατά κούπα με το έμβλημα της Άρσεναλ.

Ένα αρκετά αμήχανο στιγμιότυπο παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του pre game της αναμέτρησης ανάμεσα σε Τότεναμ και Μπόρνμουθ για την Premier League, καθώς ο Τόμας Φρανκ, φωτογραφήθηκε λίγα λεπτά πριν τη σέντρα ενώ κρατούσε ένα ποτήρι καφέ με το έμβλημα της Άρσεναλ!

Ο Δανός προπονητής εμφανίστηκε χαμογελαστός βγαίνοντας από τη φυσούνα του «Vitality Stadium», χωρίς να προσπαθήσει καν να κρύψει το αντικείμενο αυτό, κάτι που προκάλσε την οργή των φίλων της των Σπερς στα social media.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στα αγγλικά Μέσα, το ποτήρι πιθανότατα είχε ξεμείνει στα αποδυτήρια από την αποστολή της Άρσεναλ, η οποία αγωνίστηκε στο ίδιο γήπεδο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν και νίκησε τη Μπόρνμουθ με 3-2.

Ο Φρανκ φέρεται να έδειξε το ποτήρι στους συνεργάτες του πριν τον αγώνα, αντιμετωπίζοντας το όλο θέμα με χιούμορ σε αντίθεση με τους φιλάθλους που έσπευσαν να τον κατακεραυνώσουν. Μετά τη λήξη του ματς, πάντως, υποστήριξε πως δεν είχε αντιληφθεί ότι πάνω στο ποτήρι υπήρχε το σήμα της Άρσεναλ.