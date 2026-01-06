Σε ένα απροσδόκητο παιχνίδι της μοίρας, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο θέλει να προστατεύσει τη θέση του στη Γουέστ Χαμ ενάντια στην πρώην ομάδα του, Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μπορεί ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο να ήταν ο προπονητής που επανέφερε τη Νότιγχαμ Φόρεστ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πριν από μερικούς μήνες, ωστόσο το ξεκίνημα της σεζόν βρήκε τον Πορτογάλο να αφήνει το City Ground. Το γυαλί ανάμεσα στις δύο πλευρές είχε ραγίσει, με τον έμπειρο προπονητή και τον μεγαλομέτοχο του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, να μην έχουν πλέον τη σχέση που είχαν την προηγούμενη χρονιά και τον Νούνο να αποδεσμεύεται αλλά να μην αργεί να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μετά από 18 ημέρες, ο Πορτογάλος προσλήφθηκε από τη Γουέστ Χαμ, οι άνθρωποι της οποίας είδαν στο πρόσωπό του αυτόν που θα αντικαθιστούσε τον Γκρέιαμ Πότερ και θα έβαζε στον ίσιο δρόμο τα Σφυριά.

Περίπου 3,5 μήνες μετά τη μετακόμισή του στο Λονδίνο, ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες για την 21η αγωνιστική της Premier League είναι υψίστης σημασίας για τον Σάντο, όχι όμως επειδή θέλει απλά να αποδείξει πράγματα στην παλιά του ομάδα.

Βλέπετε, η πρόσφατη, βαριά ήττα από μία άλλη πρώην ομάδα του, τη Γουλβς, καθήλωσε τους Λονδρέζους στη ζώνη του υποβιβασμού της βαθμολογίας και έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τον Ίβηρα. Σε 15 αγώνες με τη Γουέστ Χαμ, ο απολογισμός είναι μόλις δύο νίκες με πέντε ισοπαλίες και οκτώ ήττες, επίδοση που έχει φέρει απογοήτευση στις τάξεις των οπαδών αλλά και των ιθυνόντων.

Απόψε, τα Σφυριά υποδέχονται τη Φόρεστ, με τις δύο ομάδες να βλέπουν τέσσερις βαθμούς να τις χωρίζουν και τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται σε θέση ισχύος, όντες στο +4 από τους αντιπάλους τους. Σε περίπτωση νίκης, η Γουέστ Χαμ παίρνει βαθιά ανάσα και βάζει πίεση στην ομάδα του Σον Ντάις, όμως σε αντίθετη περίπτωση, η κατάσταση θα παραμείνει δύσκολη και ο πάγκος ενδεχομένως να... αδειάσει ξανά!

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως το εν λόγω ματς έχει χαρακτήρα τελικού για τους Λονδρέζους, με τον Σάντο να κινδυνεύει μέχρι και με απόλυση σε περίπτωση που δεν έρθει η νίκη ενάντια στη Φόρεστ.

Ερωτηθείς για το μέλλον του στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο Πορτογάλος αποκρίθηκε πως «είμαι στη δουλειά πολύ καιρό και δεν επικεντρώνομαι στη φημολογία», προχωρώντας στη συνέχεια σε νέα απολογία στους οπαδούς για τη βαριά ήττα στο Γουλβερχάμπτον. «Πρέπει να απολογηθούμε στους φιλάθλους μας, ξέρουν πως τους χρειαζόμαστε. Αλλά δεν είναι ώρα να ζητάμε πράγματα, είναι καλό που ξαναπαίζουμε σύντομα», ανέφερε συγκεκριμένα, με τον Πορτογάλο να θέλει να αποφύγει την ισοφάριση ενός αρνητικού ρεκόρ που έχει ως τώρα μονάχα ο Χάρι Ρέντναπ.

Έχοντας βρεθεί στον πάγκο της Νότιγχαμ στην εντός έδρας ήττα από τη Γουέστ Χαμ στα τέλη Αυγούστου, στο τελευταίο του ματς ως προπονητής της Φόρεστ, ο Σάντο θα γίνει ο 14ος που αντιμετωπίζει την ίδια σεζόν την πρώην ομάδα του, με τον προαναφερθέντα Βρετανό να είναι ο μόνος που έχασε και τα δύο (με Πόρτσμουθ και Σαουθάμπτον).

Παράλληλα, ο Guardian ανέφερε πως η συμπεριφορά του έμπειρου προπονητή προκαλεί αμηχανία σε παίκτες της ομάδας του, με πηγές να κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο απόμακρο και καθόλου επικοινωνιακό σε καθημερινή βάση, ενώ οι προπονητικές του μέθοδοι αλλά και οι επιλογές του σε αρκετά ματς που συνοδεύτηκαν από ήττες, έχουν φέρει έντονη δυσαρέσκεια στους διαδρόμους του Rush Green...

Σε ένα παράξενο παιχνίδι της μοίρας λοιπόν, ο αποψινός αγώνας με την ομάδα που τον αποδέσμευσε μετά από μία ήττα από τα Σφυριά, μπορεί να εξελιχτεί στον τελευταίο του με τους Λονδρέζους...