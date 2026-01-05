Τσέλσι: Δίνει 135 εκατομμύρια λίρες για Βινίσιους
Την ώρα που οι άνθρωποι της Τσέλσι εργάζονται για την αντικατάσταση του Έντσο Μαρέσκα, έχοντας καταλήξει στον Λίαμ Ροσένιορ, τρέχει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός του συλλόγου.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ΜΜΕ από την Αγγλία και την Ισπανία, οι Μπλε είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν 135 εκατομμύρια λίρες στη Ρεάλ Μαδρίτης, ήτοι πάνω από 150 σε ευρώ, προκειμένου να φέρουν στο Λονδίνο τον Βινίσιους!
Ο Βραζιλιάνος έχει συμβόλαιο με τους Μερένγκες μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τους Μαδριλένους να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πουλήσουν τον 25χρονο επιθετικό.
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φέρεται να βλέπει με καλό μάτι μία μετακίνηση στην αγγλική πρωτεύουσα, καθώς δεν είναι και τόσο ικανοποιημένος στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο. Στο διάστημα που βρίσκεται στην Ισπανία, ο Βίνι έχει να επιδείξει 111 γκολ και 91 ασίστ σε 347 συμμετοχές, μετρώντας 14 τίτλους, μεταξύ των οποίων και δύο Champions League.
🚨 El CHELSEA va a por VINICIUS.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2026
💰 Desde Inglaterra apuntan a que el conjunto londinense prepara una oferta de más de 150M€ por el brasileño. pic.twitter.com/9jv2ji83lz
