Ο Λίαμ Ροσένιορ βρέθηκε τη Δευτέρα (5/1) για Λονδίνο προκειμένου να προχωρήσει η μετακίνησή του στην Τσέλσι.

Με τον Έντσο Μαρέσκα να αποτελεί παρελθόν, οι άνθρωποι της Τσέλσι φέρνουν τον αντικαταστάτη του στο Λονδίνο. Ο λόγος για τον Λίαμ Ροσένιορ, που όπως αναφέρουν αγγλικά Μέσα, βρίσκεται στην αγγλική πρωτεύουσα προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στους Mπλε από το Στρασβούργο.

Οι Αλσατοί ανήκουν στην «BlueCo» του Τοντ Μπόελι, με τους ιθύνοντές της να καταλήγουν στην... εσωτερική αυτή μεταγραφή, δουλεύοντας παράλληλα για την εύρεση του αντικαταστάτη του 41χρονου Βρετανού στο γαλλικό κλαμπ.

Αυτό που μένει να φανεί, είναι αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί η πρόσληψη του Ροσένιορ μέχρι το μεθαυριανό ματς της Τσέλσι με τη Φούλαμ για την Premier League.

Εναλλακτικά, στον πάγκο αναμένεται να βρεθεί ο τεχνικός της Κ23 των Λονδρέζων, Κάλουμ ΜακΦάρλαν, που καθοδήγησε την ομάδα και στην ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Άλλοτε ποδοσφαιριστής της Χαλ, της Μπράιτον, της Ρέντινγκ και της Φούλαμ μεταξύ άλλων, ο Ροσένιορ έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα στην Ντέρμπι Κάουντι πριν δουλέψει στους «τίγρεις», με το Στρασβούργο να εμφανίζεται το 2024.

Εκεί, κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στην έβδομη θέση της Ligue 1 την περσινή σεζόν, χαρίζοντάς της το πρώτο της ευρωπαϊκό εισιτήριο μετά από μια εξαετία.