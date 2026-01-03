Πρώτες μέρες του 2026 και συγκριτικά με ένα χρόνο πίσω, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν βελτιωθεί, τουλάχιστον βαθμολογικά.

Πολλή κουβέντα γίνεται από την αρχή της τρέχουσας σεζόν, αναφορικά με την δουλειά του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Ο Πορτογάλος τεχνικός γίνεται δέκτης αυστηρής κριτικής σχεδόν κάθε εβδομάδα από φιλάθλους, παλιούς παίκτες και γενικότερα όσους παρακολουθούν την πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο ο ίδιος συχνά τονίζει πως υπάρχει βελτίωση, η οποία θα γίνει ακόμη πιο «αισθητή» με την πάροδο του χρόνου.

Και η αλήθεια είναι πως δεν έχει -τόσο- άδικο, τουλάχιστον όσον αφορά τους αριθμούς! Αν κάνει κανείς μια σύγκριση σε σχέση με έναν χρόνο πίσω, τις πρώτες ημέρες του 2025, θα διαπιστώσει πως οι ''Red Devils'' είναι σε καλύτερη...μοίρα.

Αρχές Ιανουαρίου πριν περίπου 365 ημέρες, η Γιουνάιτεντ βρισκόταν στην 14η θέση της Premier League, έχοντας μαζέψει 22 πόντους έπειτα από 19 αγωνιστικές. Στο σήμερα και πριν τη μάχη με τη Λιντς (4/1, 14:30), η συγκομιδή λέει +8 βαθμοί (30) και στο ταμπλό η ομάδα του Μάντσεστερ είναι στην 6η θέση, μόλις στο -3 από την τετράδα!