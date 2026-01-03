Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η «βελτίωση» με Αμορίμ σε σχέση με πέρσι
Πολλή κουβέντα γίνεται από την αρχή της τρέχουσας σεζόν, αναφορικά με την δουλειά του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».
Ο Πορτογάλος τεχνικός γίνεται δέκτης αυστηρής κριτικής σχεδόν κάθε εβδομάδα από φιλάθλους, παλιούς παίκτες και γενικότερα όσους παρακολουθούν την πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο ο ίδιος συχνά τονίζει πως υπάρχει βελτίωση, η οποία θα γίνει ακόμη πιο «αισθητή» με την πάροδο του χρόνου.
Και η αλήθεια είναι πως δεν έχει -τόσο- άδικο, τουλάχιστον όσον αφορά τους αριθμούς! Αν κάνει κανείς μια σύγκριση σε σχέση με έναν χρόνο πίσω, τις πρώτες ημέρες του 2025, θα διαπιστώσει πως οι ''Red Devils'' είναι σε καλύτερη...μοίρα.
Αρχές Ιανουαρίου πριν περίπου 365 ημέρες, η Γιουνάιτεντ βρισκόταν στην 14η θέση της Premier League, έχοντας μαζέψει 22 πόντους έπειτα από 19 αγωνιστικές. Στο σήμερα και πριν τη μάχη με τη Λιντς (4/1, 14:30), η συγκομιδή λέει +8 βαθμοί (30) και στο ταμπλό η ομάδα του Μάντσεστερ είναι στην 6η θέση, μόλις στο -3 από την τετράδα!
January 2, 2025: Ruben Amorim's Manchester United were sitting in 14th, with 22 points in 19 games 😬— ESPN FC (@ESPNFC) January 2, 2026
January 2, 2026: Ruben Amorim's Manchester United are in 6th, fighting for a Champions League spot 💪 pic.twitter.com/8wKZuvSdKK
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.