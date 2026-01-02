Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έβαλε τέλος στα σενάρια αποχώρησης από τη Μάντσεστερ Σίτι το προσεχές καλοκαίρι, ξεκαθαρίζοντας πως δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη ένα έτος.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο αποχώρησης του από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στην Άρσεναλ, αλλά ξεκαθάρισε πως δεσμεύεται ακόμα με συμβόλαιο τονίζοντας ότι είναι χαρούμενος στο «Έτιχαντ».

Μετά την αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα από την Τσέλσι, φήμες συνέδεσαν το όνομα του Ιταλού τεχνικού με τον πάγκο των Citizens, αλλά η απάντηση του Καταλανού ήταν παραπάνω από ξεκάθαρη: «Ω Θέε μου, έχω συμβόλαιο, το έχω πει τόσες φορές, το ξέρω ότι με έχετε βαρεθεί, είμαι 10 χρόνια εδώ, κάποια στιγμή θα φύγω, σας το υπόσχομαι, είμαι χαρούμενος εδώ, θέλω να συνεχίσω να παλεύω με την ομάδα μου, η διοίκηση με σέβεται και φάνηκε και την προηγούμενη σεζόν με όσα συνέβησαν».

Σχετικά με την αποχώρηση του Μαρέσκα από τον πάγκο των Μπλε ο Καταλανός τεχνικός δήλωσε: «Η Τσέλσι έχασε έναν φανταστικό προπονητή, έναν σπουδαίο άνθρωπο, αλλά είναι απόφαση της διοίκησης, οπότε δεν έχω να πω κάτι παραπάνω»