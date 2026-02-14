Η Μάντσεστερ Σίτι τα βρήκε δυσκολότερα από το αναμενόμενο κόντρα στη Σάλφορντ της τέταρτης κατηγορίας, πήρε όμως τη νίκη με 2-0 και μαζί το εισιτήριο για τους «16» του FA Cup.

Το FA Cup έχει δικαιώσει σε αμέτρητες περιπτώσεις τον τίτλο του ως θεσμός των εκπλήξεων, όμως η Μάντσεστερ Σίτι άκουσε την... προειδοποίηση κι απέφυγε την παγίδα. Αν και παιδεύτηκε να κλειδώσει τη νίκη στο «Έτιχαντ» απέναντι στη Σάλφορντ της τέταρτης κατηγορίας, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα βρήκε δυο γκολ για να τη λυγίσει με 2-0 και να βρεθεί χωρίς πολλά προβλήματα στη φάση των «16».

Από πολύ νωρίς το αυτογκόλ του Ντόρινγκτον (6΄) είχε βάλει σε θέση οδηγού τους Citizens, οι οποίοι επέλεξαν τον δρόμο του rotation για να πάρουν πολύτιμες ανάσες ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Το δεύτερο γκολ ωστόσο καθυστερούσε να φανεί, ενώ οι φιλοξενούμενοι δοκίμασαν την ετοιμότητα του Τράφορντ λίγο πριν από το ημίχρονο.

Τελικά η Σίτι κλείδωσε την πρόκριση στο 81΄όταν από γύρισμα στην περιοχή ο Μαρκ Γκουέχι σκόραρε σε κενή εστία κι άνοιξε λογαριασμό με τη νέα του ομάδα για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Θύμα έκπληξης, από την άλλη, έπεσε η Μπέρνλι, που ηττήθηκε 2-1 εντός έδρας από τη Μάνσφιλντ και έμεινε εκτός συνέχειας. Η ομάδα της League One δεν μάσησε από το προβάδισμα των Κλάρετς με το γκολ του Λόρεντ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης και έφτασε αρχικά στην ισοφάριση με τον Όουτς (53'), πριν ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα στο Τερφ Μουρ με τον Ριντ δέκα λεπτά πριν το φινάλε. Κάπως έτσι, οι Stags θα βρεθούν στον 5ο γύρο του FA Cup για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1975!

Την ίδια ώρα, η Νόριτς επικρατούσε 3-1 της Γουέστ Μπρομ εντός έδρας και έπαιρνε και αυτή το εισιτήριο για τους «16». Ο Μαγκόμα έβαλε μπροστά στο σκορ τα Καναρίνια στο 31', με τον Μάτζα να ισοφαρίζει για τους φιλοξενούμενους στο 68'. Εντούτοις, ο Κρίσεν αποκατέστησε το προβάδισμα των γηπεδούχων σκοράροντας στο 82ο λεπτό του αγώνα, με τον Τουρέ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις.